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川普發梗圖 把黃仁勳P成「遇刺英雄」
美國總統川普周一在社群平台分享梗圖，把他自己2024年在賓州遇刺後、臉上帶血舉拳的照片，換上黃仁勳的臉。在這張圖中，黃仁勳高舉紅色胸罩，背景旗幟也從美國國旗換成輝達旗幟。
輝達董事會周一宣布黃仁勳復職，川普則把促成他回任歸功於自己。同日接受CNBC訪問時，川普說，這場風波對黃仁勳可能反而是好事，還說：「性話題就是賣得動，各位。」他接著表示：「我不認為他的聲望會因此受損……我認為大家尊重他經歷的一切。」
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