科技大亨黃仁勳突然重掌輝達（Nvidia）執行長一職，讓他的出生地台灣一片歡騰。台灣擁有全球頂尖的科技供應鏈，與輝達關係密切，台股也受惠於他掀起的人工智慧（AI）熱潮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名社群媒體使用者寫道：「沒有黃仁勳，輝達什麼都不是。」還有一名網友表示：「從來沒有人能像他這樣牽動股市。」

另一名用戶說：「這是他白手起家、一手打造的公司。這家公司屬於他。我相信他這次會更加珍惜，也會做得更好。即使他有缺點，我依然認為他是台灣之光。」

許多人認為，關於黃仁勳近日的事態發展比八點檔還精彩，拿這場風波開玩笑的各種迷因與AI生成影片，也在網路上廣泛流傳。

黃仁勳5歲前在台灣長大，對許多台灣人而言，黃仁勳就是自己人。他曾大力讚揚台灣，並為台灣帶來極高的全球能見度。

CNN報導，黃仁勳近來歷經種種考驗與波折時，台灣始終與他站在一起。他在本月稍早辭去輝達執行長職務時，台北最高建築台北101曾在夜間點燈，打出支持他的訊息。

上週，在輝達少了黃仁勳而陷入不確定性，以及各界對AI發展普遍存有疑慮的情況下，台股單週重挫17.5%，創下歷來最大單週跌幅後，政府隨即採取穩定市場措施。