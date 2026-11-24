金融時報報導，輝達執行長黃仁勳因與一名客戶兼疑似中國大陸間諜的女子發生婚外情，另據報與一名下屬有染，捲入醜聞辭職，卻在不到兩周後戲劇性復職，連公司最資深的主管也感到意外。輝達董事會突然改變立場，背後推手正是美國總統川普。知情人士透露，這是黃仁勳在矽谷的盟友組成「戰情室」、密集遊說並拉攏川普與副總統范斯的結果。

黃仁勳的盟友主張，黃仁勳對美國人工智慧（AI）產業的健全發展至關重要，因此股市乃至整體經濟也離不開他。一名盟友說：「偉大的人會犯下重大的錯誤。但從來沒有人像他這樣，馬斯克也沒有，其他任何人都沒有。我們現在享有的所有成功、所有科技進展，全都歸功於他一個人。」

知情人士表示，促成輝達董事會22日深夜開會的協商高度保密，連代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）也被排除在外。川普親自向董事會為黃仁勳辯護，促使董事會在斷然排除他回任的可能性僅數天後，徹底改變立場。

黃仁勳12日辭職後僅數小時，矽谷盟友便開始集結。知情人士透露，Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）、創投人士貝克（Gavin Baker）與葛斯納（Brad Gerstner）、高盛主管安德伍德（John Underwood）等少數支持者迅速行動，公開及私下為黃仁勳復職奔走。

黃仁勳辭職後24小時內，貝克與葛斯納便發表致輝達董事會的公開信，敦促董事會「保留所有選項，包括黃仁勳可能回任」。金融時報上周報導，兩人的行動獲得黃仁勳支持，黃仁勳17日也證實已準備好重掌輝達。當時，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）公開堅稱黃仁勳不可能回任，柯蕾絲則忙於在股價暴跌之際穩定公司局勢。與此同時，黃仁勳的「非正式顧問團」（kitchen cabinet）已開始在幕後遊說白宮及華府其他權勢人士。

其中一名盟友上周安排黃仁勳與范斯通話45分鐘。黃仁勳為自己對美國半導體出口管制及遠端存取晶片的立場，以及與婚外情對象黃樂任職的Megaspeed公司之間的往來辯護。黃仁勳及其盟友的懇求似乎說服了范斯。

金融時報指出，范斯曾是創投人士，受到億萬富豪提爾（Peter Thiel）指導，已從矽谷募得數百萬美元。若范斯決定競選總統，黃仁勳及其盟友很可能是他的重要資金來源。一名知情人士透露，科技界所有重要人物「都快把范斯的門敲破了」，但范斯這麼做並非為了讓自己更容易募款，甚至從未談及此事。

這名人士補充說，范斯顯然明白，「美國目前有一半的國內生產毛額（GDP）仰賴輝達……那斯達克指數上漲了7%。如果你認為沒有黃仁勳也會出現這種情況，那你就瘋了。」

川普與范斯周末致力說服輝達董事會，黃仁勳與黃樂的婚外情不代表他就構成潛在國安風險。先前曾要求輝達全面改組領導團隊的美國財政部長貝森特22日公開軟化立場，參與遊說的人士將此視為取得進展的證據，川普親自介入則發揮決定性作用。

輝達員工對黃仁勳回鍋既欣喜又驚訝，連私下盼望他復職的員工也告訴金融時報，沒想到他這麼快就能回任。一名資深員工表示，認識黃仁勳多年的員工對他下台的背景感到震驚，尤其是媒體突然大量報導他眾所周知的粗暴管理風格。一名人士說：「他向來就是這樣。有點年紀的員工都在想：為什麼偏偏是現在？」

儘管黃仁勳掌舵輝達長達33年，並持有公司3.5%的股份，卻沒有超級投票權股份，無法像臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等身兼執行長的企業創辦人一樣，推翻董事會的決定。一名曾在華府與黃仁勳共事的人士說：「如果我是黃仁勳，我今天要問的第一個問題就是：『我要怎麼弄到一些超級投票權股份，好讓我下次可以叫所有人滾蛋？』」