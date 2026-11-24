黃仁勳今天閃電回歸輝達，似乎暫時穩住了這家美國晶片巨頭，也讓整體股市和人工智慧（AI）生態系趨於穩定，然而，他所涉醜聞將帶來何種長期影響，仍有諸多疑問。

法新社彙整黃仁勳醜聞風波與後續影響：

●輝達是否已度過危機？

有關黃仁勳可能淪為中國間諜行動目標，輝達（Nvidia）正在進行由獨立董事監督的內部調查。

美國總統川普等政府官員向輝達董事會保證，讓黃仁勳復職「不會構成國安風險」。

與此同時，美國司法部正在調查總部位於新加坡的雲端運算公司Megaspeed。這家公司涉嫌向輝達採購處理器，再將其轉售給中國客戶，藉此規避美國出口管制。

美國證券管理委員會（SEC）據報也已針對輝達的會計實務，以及公司是否發布可能誤導股東資訊展開調查。

不過，哥倫比亞大學（Columbia University ）教授塔利（Eric Talley）表示，川普政府通常避免對盟友採取強硬行動，因此這些聯邦調查可能不會有太大結果。

●黃仁勳是否會被追究責任？

黃仁勳預計將在12月1日接受聯邦眾議院3個委員會的閉門詢問，12月3日則將出席參院銀行委員會公開聽證會作證。

與此同時，加州檢察長也已針對輝達晶片出口及公司對股東的資訊揭露展開調查。

塔利表示，仍有不少監管機構有意對川普政府抱持反對立場，並提出尖銳問題。

塔利說：「川普過去也曾與昔日盟友翻臉，倘若這種情況發生在黃仁勳身上，川普政府如今的做法恐將適得其反。」

●輝達董事會未來如何發展？

輝達董事會先前公開反對黃仁勳復職，最終卻決定讓他回歸，當前處境相當微妙。高盛前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）預測，該董事會可能時日無多。

許多支持黃仁勳復職的股東可能發起反董事會行動，最快將於2027年重塑董事會。由於輝達的所有董事任期皆為一年，每年都須進行重選，股東有機會改變董事會組成。

塔利認為，如果這些董事能保住職位，或許會對黃仁勳採取更嚴格的監督，與董事會過去大多順從這位權勢非凡執行長的作風將大不相同。

●醜聞對黃仁勳和輝達有何影響？

AI研究員兼評論人士馬卡斯（Gary Marcus）在社群平台X發文說：「世界已不再是兩週前的樣子，輝達股價仍比高點下跌1/3…而記者正深入挖掘相關消息。」

自黃仁勳請辭以來，媒體報導逐漸瓦解他原本樂觀、親切的領導者形象，轉而將其描繪成一名霸道、強勢的主管，並揭露他涉嫌以言語辱罵員工。

高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）表示，董事會的這項決定「進一步強化一種觀點，即這些科技大佬似乎不必像我們一般人那樣遵守規則」。

●黃仁勳復職能穩定市場嗎？

觀察人士預期，華爾街將迎來一波短期反彈，這波漲勢主要由AI類股帶動，這波反彈最快已從今天開始。

AI類股過去兩年一直是推動市場的動力，但加貝利基金（Gabelli Funds）投資組合經理蘇山托（HendiSusanto）表示，儘管AI供應鏈各企業持續回報需求強勁，但市場對融資、地緣政治、產業發展能否持續及各界疑慮仍有「諸多雜音」。