美國有線電視新聞網（CNN）報導，輝達創辦人黃仁勳23日戲劇性重返執行長大位，消息傳回他的出生地台灣，引發大批網友熱烈歡呼。台灣擁有全球領先的科技供應鏈，與輝達建立密切合作關係，台股也受惠於黃仁勳推動的人工智慧（AI）熱潮。如今黃仁勳復職，不少台灣網友直呼「沒有黃仁勳，輝達什麼都不是」，還有人認為，儘管黃仁勳有缺點，仍是「台灣之光」。

一名網友表示：「從來沒有人能像他一樣牽動股市。」另一名網友則說：「這是他白手起家、一手打造的公司，這家公司屬於他。我相信這次他會更加珍惜，也會做得更好。即使他有缺點，我仍然認為他是台灣之光。」

不少網友形容，黃仁勳從辭職到復出的發展，比八點檔還精彩，網路上也出現大量相關梗圖及AI生成影片，引發熱烈討論。

社群平台Threads上有網友為慶祝黃仁勳回歸，一口氣分享多張趣味梗圖，更喊出台股「年底50000點」。這些梗圖題材五花八門，從電影、宮鬥劇到台灣綜藝節目都有，甚至還有仿照網路復仇短劇風格製作的AI圖片，以黃仁勳的口吻寫道，董事會「哭著跪求我回去救市」。

其中一張梗圖更讓黃仁勳化身NBA傳奇球星麥可喬丹（Michael Jordan），身穿芝加哥公牛隊45號球衣，配上喬丹當年宣布復出時的經典宣言「I'm back」（我回來了），恰好呼應特斯拉執行長馬斯克日前的說法。馬斯克當時批評，輝達讓黃仁勳下台，猶如一支正在連勝的球隊突然將喬丹踢出隊伍。

黃仁勳出生於台灣，並在台灣度過人生最初5年。對許多台灣民眾而言，黃仁勳是自己人，他過去也多次公開盛讚台灣，大幅提升台灣的國際能見度。

在黃仁勳近期歷經一連串風波期間，台灣始終力挺他。黃仁勳辭去輝達執行長職務時，台灣科技業人士共同出資，16日晚間在台北101大樓外牆點亮跑馬燈，秀「台灣♡Jensen」字樣聲援黃仁勳。

另一方面，由於外界對失去黃仁勳的輝達前景感到不安，加上對AI產業發展的整體疑慮，台股上周單周暴跌17.5%，創下歷史最大單周跌幅，迫使台灣政府出手採取穩定股市措施。