晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在兩段婚外情曝光後遭到撤換，其中一名對象疑似為中國大陸情報資產。投資人紛紛拋售人工智慧（AI）類股，數月來推動美國股市與經濟成長的AI熱潮逐漸瓦解。美國總統川普告訴身邊人士，唯一的解決辦法就是讓友人兼盟友黃仁勳復職。

華爾街日報報導，黃仁勳本月稍早辭職後，輝達股價下跌約30%，拖累整體股市，引發跌勢蔓延的憂慮。川普一度建議輝達聘請蘋果前執行長庫克（Tim Cook），但看到市場反應並聽取馬斯克等企業高層的意見後，更加確信黃仁勳才是最佳人選。

與川普關係密切的黃仁勳盟友，包括帶頭在矽谷聲援黃仁勳的馬斯克及白宮AI顧問薩克斯（David Sacks），均認為黃仁勳過早遭到撤換。支持者一再提及，美國情報部門從未向黃仁勳提供防禦性簡報，這類簡報通常用於提醒公民可能成為外國情報行動的目標。要求黃仁勳復職的公開信獲逾20萬人連署，員工更警告公司恐面臨「不可替代的人才流失」。

上周尾聲股市跌勢加劇，川普政府迅速採取行動。川普公開表示，黃仁勳應獲得第二次機會。一名聽到川普談話的人士透露，川普私下告訴顧問，他不在意婚外情，黃仁勳必須回歸，股市才能扭轉頹勢。

美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）21日帶來轉機。美國官員透露，布蘭奇告知川普與副總統范斯，黃仁勳並非司法部任何調查的目標或對象，司法部也沒有證據顯示他曾違法或構成國安風險。直接了解此事的人士透露，這項評估的依據是輝達在黃仁勳領導期間，數月來一直配合司法部調查兩家客戶涉嫌走私高效能AI晶片至中國一事。

中國國家安全部已進行全面改革，以物色、接觸及利用黃仁勳婚外情對象黃樂這類潛在情報來源。華爾街日報指出，了解美方情報的人士透露，黃樂在婚外情期間曾與中國國安部保持聯繫，但現有情報尚不足以確定她是否受命蒐集有關黃仁勳的情報。

曾在美國政府最高層流傳的情報報告使黃仁勳名聲受損，川普政府為此展開非比尋常的行動。接下來48小時，川普、副總統范斯及其他政府高層官員密集向輝達董事轉達布蘭奇的保證，急於挽救這位川普第二任期之初甚至沒聽說過的企業領導人。

部分官員表示，曾任創投家的范斯了解黃仁勳在美國推廣開放權重AI模型的重要角色，這類模型成本較低，也更容易客製化。黃仁勳在美中科技競爭中的關鍵地位，使川普與范斯認為讓他復職是當務之急。

華爾街日報指出，這場幕後遊說行動史無前例，旨在迫使一家企業的董事會屈服於美國總統的意願。輝達董事會普遍視黃仁勳為政治、法律及商業上的負擔，先前已一致接受他的辭呈，並告知投資人他不會復職。

一名知情人士透露，董事會認為黃仁勳的感情關係及未能坦率交代這些關係，均違反公司行為準則。然而，拒絕黃仁勳復職或讓他回歸各有風險，董事會在公司內外物色接班人後，也發現有能力且願意接任的主管寥寥無幾。

財政部長貝森特先前主張輝達從外部尋找接班人，但周末似乎改變立場。他告訴CBS新聞，黃仁勳如今也是公司外部人士，並暗示輝達應調查其他人，釐清誰知悉有風險的晶片出口操作。部分觀察人士認為，這顯示復職行動正在加速。

知情人士透露，輝達董事會22日下午召開馬拉松式會議，與黃仁勳交談數小時。除了已被廣泛報導的兩段婚外情，黃仁勳還坦承有其他婚外情，但對自己的行為深表懊悔。董事會與他談及坦率與誠實的重要性後，最終認定讓他回歸是最佳選擇。

輝達23日上午在股市開盤前宣布黃仁勳回任執行長，震驚華爾街與華府。董事長瓊斯（Harvey Jones）發信通知員工，員工紛紛以愛心、讚、驚訝、大笑及慶祝等表情符號回應。輝達市值創下美國企業史上最大單日增幅，川普當晚接受華爾街日報專訪時表示：「市場反應非常正面，這確實顯示這項決定是正確的。」