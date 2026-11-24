人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）23日恢復黃仁勳全部職務，國際股市和台股上演慶祝行情。3名半導體高階主管接受中央社記者電訪表示，供應鏈台廠與輝達關係回穩，但「握手交易」和AI「循環融資」將更受約束，美國對AI產業監管不因黃仁勳回鍋而鬆手。

黃仁勳先前因媒體披露涉及多起婚外情，12日辭去輝達總裁、執行長及董事會董事職務，董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）17日對外表示無意讓黃仁勳復職。不過在美國總統川普（Donald Trump）強力介入下，黃仁勳23日恢復輝達職務。

黃仁勳重磅回歸輝達消息一出，激勵美股4大指數飆漲，輝達罕見暴漲31.48%，23日市值暴增近1兆美元。台股今天上演報復性反彈走勢，飆漲逾3300點，創史上最大盤中漲點，重返4萬點之上。

1位半導體供應鏈高層主管接受記者電訪時分析，黃仁勳去職前，美國社會及國會反AI聲浪浮現，市場逐步下修AI本益比及估值；預期黃仁勳復職後，市場態度相對理性，更看重基本面，瘋狂提升AI估值的市場氛圍已不復在。

他指出，「AI永動機又回來了」，黃仁勳不僅是AI晶片半導體產業的重要領導者，更是AI產業「循環融資」平台的關鍵推手。

他認為，黃仁勳回歸後，輝達與雲端服務供應商（CSP）、AI軟體及模型公司、以及出租AI算力的新興雲端服務商（neoclouds）等的融資「永動機」，相關合約會更具體，輝達未來在財報中揭露的投資或貸款保證動向，應該會更清楚，市場憂慮的風險不會更高。

測試產業高層指出，黃仁勳復職後，市場對「永動機」融資開大槓桿的憂慮稍減，之前黃仁勳所承諾的事項應會繼續落實；但後續是否再加碼，態度應會更謹慎以保護AI產業，讓市場疑慮降低。他預期，AI產業循環融資平台內容會更規範化，遊戲規則會受到更多檢視約束。

觀察黃仁勳回歸後的美國AI產業監管政策，半導體載板高層分析，美國政府對輝達及AI半導體晶片產業銷售的監管控制，只會更加嚴格，不會因黃仁勳回鍋而改變。

至於輝達Hopper資料中心晶片是否會解除限制重新銷售中國，供應鏈高層分析，中國自研發展AI晶片腳步從未放緩，決心非常強，「現在是中國未必想買、不是美國不想賣」，美國不賣中低階AI晶片，可能更加速中國發展，美國也不希望把AI產業發展優勢拱手讓人，後續態勢仍待觀察。

展望黃仁勳回歸輝達後、與供應鏈台廠關係進展，半導體載板高層表示，短線上關係變數降低並回穩，不過少部分透過黃仁勳個人信任關係建立的「握手交易」方式，仍有一定風險；輝達內部高層對此先前已有異見，預期未來輝達與供應鏈台廠的合約，會更具法律約束力。

半導體測試業主管指出，絕大部分台廠供應鏈是公開發行公司，謹守公司治理和法遵規範，技術合作有保密協議（NDA），銷售合約有明確的法律和稽核機制約束，並沒有所謂「握手交易」情事；不過在黃仁勳事件後，先前少部分廠商透過東南亞等市場銷售晶片到中國的灰色管道，將會受到全面限制與監管。