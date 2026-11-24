雖然輝達董事會24日宣布黃仁勳回歸，但民主黨參議院領袖舒默不滿指出，川普政府急於恢復黃的職務，將利益置於國安上，他將動用一切權力調查黃仁勳、川普政府與輝達高層。由於民主黨多數的新國會將於明年上任，黃仁勳復任後仍有不少挑戰。

黃仁勳仍須出席聽證會

根據《國會山報》報導，在黃仁勳復職後，舒默不滿發文指出，川普政府急於恢復黃仁勳的職務，將自己與他億萬富翁朋友們的利益置於國家安全之上，代表他沒有從期中選舉中吸取教訓。民主黨將動用一切權力，調查川普政府、黃仁勳、輝達其他高層與任何為了經濟利益出賣國家安全的人的任何不當行為。

期中選舉後，美國新國會將於明年1月3日上任，舒默很可能再次成為下一屆國會的參議院多數黨領袖，外界因此相當關注國會後續對於中國晶片管制的作為。《國會山報》另一篇報導也提到，參議院12月3日將舉行聽證會，黃仁勳也將出席，共和黨參議員里基茨也說，黃仁勳復職不能免除出席聽證會的義務。

雖然川普政府在背後積極促成黃仁勳復職，但美國國會是跨黨派共同表達對先進晶片出口中國的擔憂。里基茨表示，黃仁勳復職「也不能免除輝達對國家安全問題和下落不明的晶片做出解釋」的義務。

半導體出口更嚴格

《NBC新聞網》提到，隨著國會主導權將在明年交給民主黨，美中關係可能會再次出現波動，民主黨或許會在台灣、AI與其他議題採取更強硬立場。但民主黨內部也並非完全一致，也有國會議員擔心付出經濟代價，還有與中國過度脫鉤不妥。

新加坡《聯合早報》旗下的《思想中國》有分析指出，川普受到國會的政治約束會更大，白宮與國會在台灣、科技和經濟安全等問題上的分歧可能會加深，包括加強審查、提出立法，以增加川普推遲軍售的政治代價，還有對半導體出口許可實施更嚴格的限制，尤其是先進AI晶片與運算設備，涉及敏感行業的技術轉移也會有更多限制。

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