儘管美國總統川普力挺黃仁勳回任輝達執行長，並稱他的回歸不構成國安風險，但從情報機構、司法監管單位到國會，輝達與黃仁勳目前仍面臨6大調查，部分案情進展依然不明。

● FBI與情報單位查婚外情間諜疑雲

黃仁勳傳出與中國女商人黃樂（Alice Huang）發生婚外情，且美國情報單位曾調查黃樂是否與中國情報機構有關。川普（Donald Trump）9日表示，聯邦調查局「正在調查」這件事。

知情人士告訴路透社，美國情報單位已檢視黃樂與中國國家安全部的關係有多深，以及她可能向北京提供了哪些資訊。川普表示，司法部長布蘭希（ToddBlanche）已證實，聯邦政府並未掌握黃仁勳從事不法行為的證據。

輝達（Nvidia）董事會已成立委員會，調查黃仁勳是否成為外國情報行動的目標，同時著手物色新任法遵長。

● 司法部擴大反壟斷調查

路透社今年10月報導，美國司法部正在審查輝達（Nvidia）以129億美元（約新台幣4246億元）收購開源平台Hugging Face的交易案，同時對輝達的收購案與商業行為展開更廣泛的反壟斷調查。

知情人士10月透露，司法部近期約談調查範圍，涵蓋輝達的併購、投資、銷售手法以及是否曾對客戶施壓。

此外，官員也正調查輝達是否在客戶購買它的網通設備和晶片新創Groq的處理器時，提供較多AI晶片配額給這些客戶，藉此釐清輝達是否利用主力產品的優勢，打進新興市場。

輝達拒絕就這些調查發表評論。

● 美國證管會檢視會計與融資

路透社20日引述2名知情人士報導，美國證券管理委員會正在調查輝達的會計作業。

分析師與投資人對AI領域的「循環融資」交易愈來愈憂心。在這類交易中，包括輝達在內的晶片業者透過複雜的財務安排，協助客戶籌措資金採購自家晶片，並興建資料中心等造價高昂的AI基礎設施。

輝達曾金援AI公司與雲端服務供應商，也為使用輝達設備的資料中心計畫提供擔保。批評人士指出，這類安排可能讓投資人更難評估晶片製造商的營收品質，以及實際承擔的財務風險。

● 加州檢察長發傳票查有無違法

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）19日表示，他的辦公室已就黃仁勳與黃樂傳出婚外情一事，向輝達發出調查傳票，有助判定輝達的行為是否違反加州法律。

● 聯邦參眾兩院排定聽證與約談

民主黨在11月期中選舉後，將從明年1月起掌握聯邦參眾兩院，並對黃仁勳和輝達以及黃仁勳與共和黨籍總統川普的關係抱持高度批評態度。美國兩黨議員也嚴厲批評輝達讓黃仁勳回任執行長的決定。

參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）表示，黃仁勳已同意12月3日出席參院公開聽證會作證。

眾議院美中戰略競爭特別委員會、情報委員會和外交事務委員會的主席則分別表示，黃仁勳和輝達法務長泰德（Tim Teter）已確認，將依原定計畫在12月1日和2日出席留有逐字紀錄的閉門約談。

● 國會追查Megaspeed晶片轉運案

根據路透社檢視的一封19日信函，民主黨國會議員已展開調查，釐清輝達對美國商務部調查新加坡雲端運算業者Megaspeed一案發揮了多大影響力；商務部懷疑Megaspeed可能非法將晶片轉運至中國。

與黃仁勳傳出婚外情的黃樂，過去曾是輝達合作夥伴Megaspeed的前高層；Megaspeed表示，公司遵守所有適用法律，包括美國的出口管制規定。

商務部和司法部16日公布華府對Megaspeed的調查資訊，表示這項調查2年前就已展開。

美國今天已將Megaspeed列入貿易黑名單。