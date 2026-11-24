在美國總統川普施壓與斡旋下，輝達董事會同意讓黃仁勳復職，凸顯川普即便失去國會控制權，在被視為「跛腳鴨」的總統任期尾聲，仍有能力在華府乃至更廣泛領域持續發揮影響力。

路透社報導，黃仁勳與疑似中國間諜及其他女性發生婚外情等一連串負面消息曝光後，輝達（Nvidia）董事會幾天前才排除讓黃仁勳回歸的可能性。這段期間，川普再度展現其快速扭轉局勢並掌握輿論主導權的能力。

川普在財經媒體CNBC近1小時的訪談中慶祝這場勝利，他將促成黃仁勳回鍋歸功於自己，並稱黃仁勳是「國寶」。

川普告訴CNBC：「董事會決定依照政府的期望行動。他們想了解的其中一點是：這是否涉及國家安全問題？」

川普說：「經過大量調查…我們認為，『不，這不是問題』。」他還說：「我們非常確信他狀況良好，非常好。」

消息一出帶動股市大漲，在共和黨於期中選舉慘敗數週後，川普再度成為全球關注焦點。

川普在社群媒體發布一張照片，內容改編自他2024年在賓州一場造勢活動險遭暗殺後，振臂握拳、展現勝利姿態的瞬間；原照片中川普所站位置被黃仁勳取代，黃仁勳手中舉著紅色女性內衣，顯然是在影射他剛擺脫的性醜聞，而他這回之所以能夠脫身，多虧了川普總能將事件走向扭轉成如自己所願的獨特本事。

范德比大學（Vanderbilt University）總統史學家史瓦茲（Thomas Alan Schwartz）說：「他願意以不按常規的方式行事。讓黃仁勳回鍋擔任輝達執行長，顯然就屬於這類不按牌理出牌的做法。」

●國安疑慮仍未消除

這並非川普首次介入重大企業決策。他過去也曾推動涉及英特爾（Intel）及美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易，但此次介入輝達更進一步，直接插手一家位於全球人工智慧（AI）競賽核心、市值數兆美元美國企業的領導人任命決策。

部分共和黨議員與民主黨人同聲表達憂慮，認為黃仁勳復職可能帶來國安風險，理由是他與一名涉嫌替中國刺探情報的女子關係密切。

德州共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）在社群平台X發文說：「沒有國安風險？根據什麼判斷？」

共和黨籍前聯邦眾議院議長、川普盟友金瑞契（Newt Gingrich）在X發文說，國會確實應深入調查此事，將其視為重大國安問題。

黃仁勳預計下週首次出席聽證會作證。

●川普介入美企事務已非新鮮事

干預美國大型企業運作已成為川普執政的一大特色，尤其是被認為攸關美國經濟及國家安全的企業。

川普和其他政府官員曾公開施壓，阻撓「日本製鐵」（Nippon Steel）以149億美元收購美國鋼鐵，去年也與陷入困境的晶片製造商英特爾達成協議，將政府補助轉換為股權，讓美方取得英特爾10%股份，成為該公司最大股東之一。

川普政府也與輝達達成協議，允許輝達向中國銷售H20晶片，條件是輝達必須將相關銷售營收的15%上繳給美國政府；此外，美國政府也同意讓五角大廈成為小型礦業公司MP Materials的最大股東，以強化美國本土稀土供應鏈與生產能力。