美國總統川普23日在社群分享一張AI圖，將自己2024年遇刺未遂後的經典照片主角換成輝達執行長黃仁勳，只見黃仁勳滿臉血跡、高舉紅色胸罩，宛如一名歷劫歸來的英雄。華盛頓郵報同日發表題為「黃仁勳的總統特赦」的社論，批評川普親自介入輝達人事決策，違背自由市場運作原則，更可能讓矽谷科技業高層從中學到錯誤的教訓。

同時，華郵質疑，究竟有哪些人在輝達正式公布消息前，便已得知黃仁勳將復職？川普本人早在輝達發布公告前約30分鐘，便表示黃仁勳已「回到他應該在的位置」。當時輝達股價在盤前交易時段也已上漲，不過整體股市同樣呈現反彈。民主黨籍聯邦參議員加耶哥（Ruben Gallego）已要求展開調查，監管機關應查明是否有人利用尚未公開的重大資訊進行交易。

川普在自家「真實社群」分享的AI圖中，黃仁勳以高舉紅色胸罩取代川普握拳的姿勢，背景飄揚的美國國旗也被換成輝達旗幟，特勤局探員則護住滿臉血跡的黃仁勳，暗指黃仁勳因婚外情及共諜疑雲下台後，短短11天便重返執行長大位。

川普23日接受美國財經媒體CNBC專訪時表示，這場風波最終可能反而對黃仁勳有利，「我不認為他會因此受到任何負面影響……我認為大家會敬佩他所經歷的一切。」

然而，華郵在社論中提出質疑：「輝達明明有董事會，為何由川普決定執行長人選？」

社論指出，川普親自向輝達董事會施壓，甚至在22日晚間打電話參與董事會會議。川普23日更直言：「董事會決定照我們希望的方式行事。」他也坦承，近期股市下跌「可能」影響他介入的決定。

華郵指出，輝達股價23日飆漲約33%，顯示投資人確實重視黃仁勳的經營能力。讓黃仁勳復職或許是正確決定，但自由市場不應以這種方式運作。美國總統不應因為擔心股價下跌，便出手干預一家市值名列全美前茅的企業的人事安排。

華郵也指出，黃仁勳下台不只涉及婚外情及共諜疑雲，更揭露美國政府內部對中政策的角力。儘管美國商務部上周公布更嚴格的出口管制措施，新規定仍存在重大豁免條款，成效取決於執法情況。而長期反對限制對中晶片銷售的黃仁勳，如今再度執掌與這些規定有重大經濟利害關係的企業。

即使有川普力挺，輝達仍將面臨美國國會兩黨的審查。黃仁勳預定12月1日接受眾議院3個委員會閉門詢問，3日出席參議院銀行委員會公開聽證會。

華郵警告，黃仁勳這場非比尋常的東山再起，勢必讓矽谷重新認識政治權力的影響力。但如果企業高層因此認為，應與華府建立更加密切的關係，那將是錯誤的教訓。這篇社論強調，健全的資本主義有賴企業透過滿足客戶及投資人的需求取得成功，而不是靠企業高層討好總統。「黃仁勳或許無可取代，但這應該由輝達自己決定。」