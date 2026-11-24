輝達執行長黃仁勳在11月經歷了堪稱職涯最戲劇化的16天。從最初坦承婚外情引發股價暴跌與身價縮水、在多方壓力下閃電辭去執行長一職，到矽谷盟友火速發起「戰情室」營救、進而牽動美國總統川普與華府高層表態力挺，最終讓董事會態度大逆轉並宣布其正式復職。

以下透過完整時間軸，帶讀者一次看懂這場牽動全球科技業與政商版圖的風暴始末：

11月8日（周日） 黃仁勳證實婚外情

黃仁勳發表聲明，證實有婚外情，坦承自己「對妻子不忠」。此前，紐約時報率先報導黃仁勳疑似與可能涉及間諜情事的Megaspeed前高層、中國籍人士黃樂有婚外情。

11月9日（周一） 黃仁勳身價開始蒸發

輝達股價一開盤就重挫超過7%，黃仁勳的個人身價在開盤後半小時內蒸發74億美元，一度跌出全球十大富豪榜，隨後股價小幅反彈。

11月11日（周三） 黃仁勳第二段婚外情爆發

紐時報導，黃仁勳據稱還與另一名輝達高階主管有婚外情，該主管直接向他報告工作。華爾街日報則報導，輝達董事會據傳計劃解除黃仁勳的執行長職務。

12日（周四） 黃仁勳辭去執行長職位、第三段婚外情爆發

輝達宣布，黃仁勳已辭去公司執行長一職。輝達財務長柯蕾絲獲任命為臨時執行長，瓊斯（Harvey C. Jones）出任董事長。董事會啟動遴選程序，尋找黃仁勳的正式接班人。

黃仁勳辭職數小時後，路透報導，黃仁勳還與另一名輝達員工有過一段關係。消息公布後，輝達股價重挫，黃仁勳身價在開盤時下跌10%，從1,510億美元降至1,350億美元。

11月13日-14日（周五－周六） 「支持黃仁勳」的連署發動，幫助復職的「戰情室」啟動運作

金融時報說，黃仁勳復出的布局，其實在他11月12日辭職後數小時內就已開始醞釀。黃仁勳在矽谷的盟友紛紛出面力挺。據知情人士透露，一小群支持者迅速採取行動，其中包括Uber創辦人卡蘭尼克、創投業者貝克（Gavin Baker）與格斯特納（Brad Gerstner），以及高盛主管安德伍德（John Underwood）。他們透過公開及私下管道積極遊說，力促黃仁勳復職。

在黃仁勳辭職不到24小時之際，貝克與格斯特納便向輝達董事會發出公開信，要求保留黃仁勳回任的可能性。

11月15日（周日） 黃仁勳傳出考慮重返輝達

英國金融時報報導，黃仁勳正考慮重返輝達，並已與盟友討論回歸計畫。

11月17日（周二） 董事會表明無意讓黃仁勳復職 但黃仁勳表明願回歸

輝達董事長瓊斯在財報會議上表明，董事會「無意讓黃仁勳復任執行長」，一致接受黃仁勳的辭職，且已聘請專業公司協助尋找接班人。

同日，黃仁勳也發表辭職後首份公開聲明，表示如果董事會要求，他將「很榮幸」重返執行長職位。

黃仁勳為自己「個人生活中的嚴重錯誤」道歉，承認自己「為董事會製造了令我深感遺憾的問題」，並表示：「我完全承認自己的錯誤，也承諾配合董事會的獨立調查。」

他同時說：「如果董事會認為讓我復職符合股東、員工、公司以及美國的最佳利益，我將非常榮幸能回應這些期待，重新擔任執行長。」

20日（周五） 川普說希望看到黃仁勳獲得第二次機會

川普在白宮記者會上表示，他與中國國家主席習近平在中國會談期間，曾討論黃仁勳的事情，「我確實和習近平主席談過這件事，他說：『噢，他很出色，非常出色！他是個傑出的人才。』他確實是。」

川普接著表示：「我很希望看到黃仁勳獲得第二次機會。」

輝達市值在13個交易日內已蒸發近2兆美元。

22日（周日） 川普發文：希望輝達董事會重新聘用黃仁勳

川普深夜在社群發文表示：「我希望輝達董事會重新聘用黃仁勳。這將是對公司、對美國都是最有利的。」

金融時報報導，黃仁勳一位盟友上周安排黃仁勳與范美國副總統范斯通話，雙方談了45分鐘。通話期間，黃仁勳為自己在美國半導體出口管制、晶片遠端存取，以及與Megaspeed往來等議題上的立場進行辯護。

顯然，黃仁勳及其盟友的遊說說服了范斯；如果范斯決定角逐總統大位，這群矽谷人士很可能也是他重要的資金來源。

一名知情人士表示：「科技圈所有有影響力的人物，都爭相前往拜訪他。」「他顯然明白，美國目前有一半的GDP都仰賴輝達……那斯達克指數上漲了7%。如果你認為沒有黃仁勳，這一切也能發生，那你就太天真了。」

整個周末期間，川普與范斯積極介入，主要目的是說服輝達董事會：黃仁勳與黃樂婚外情，並不代表他因此暴露於潛在的國家安全風險之中。

23日（周一） 輝達董事會宣布黃仁勳復職

輝達董事會發布聲明宣布：「即日起，黃仁勳已恢復擔任公司總裁兼執行長，並重新成為董事會成員。」

瓊斯在聲明中表示：「董事會認為，黃仁勳是領導輝達的合適人選，而讓他復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最佳利益。我們對黃仁勳充滿信心，也期待在他重新領導公司後，繼續與他共事。」

消息激勵輝達股價單日狂飆31%。