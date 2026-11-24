英國「金融時報」報導，隨著黃仁勳今天意外重返輝達擔任執行長、帶動股價狂飆，美國總統川普持有的輝達股票市值隨之大增，帳面獲利最高達1500萬美元（約新台幣4.9億元）。

「金融時報」（Financial Times）報導，川普11月5日向美國官箴局（Office of Government Ethics）申報的最新財務揭露文件顯示，截至9月30日為止，他名下持有的輝達（Nvidia）股票可能多達37萬股。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達股價近幾週來重挫，但今天在黃仁勳回鍋消息宣布後，盤中應聲飆漲超過30%。白宮尚未對此置評。

川普表示，他密切參與了讓黃仁勳復職的決定。川普今天告訴財經媒體CNBC：「這麼說吧，我和他們談過，我說服了他們…這件事是我談成的。」

輝達董事會則表示，曾接獲來自美國政府「高層」的意見，「基於這些意見，董事會深信黃仁勳復職不會構成任何國家安全風險」。

在輝達董事會發布聲明後，川普也在社群媒體發文寫道：「國家需要黃仁勳在輝達的領導，這不僅是為了確保公司的成功與繁榮，更是為了整個美國經濟。」

然而，詳列川普股票投資組合的道德申報文件僅涵蓋截至9月底的期間，也就是在黃仁勳因婚外情風波而請辭之前，並未包含10月或11月的任何買賣紀錄。

川普的投資組合採取廣泛買進標普500指數代表性成分股的策略，而輝達正是這項指數中市值最大的企業之一。

民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員加勒戈（RubenGallego）在社群媒體發文抨擊：「我們需要調查在宣布這項消息前有哪些股票部位異動。這屆白宮是歷來最貪腐的白宮。」