輝達董事會上演激烈的權力鬥爭戲碼，創辦人黃仁勳遭撤換後不到兩周又重新掌權。CNN指出，若非輝達董事幾項值得質疑的決策，這場風波原本不可能發生。如今，董事會在這場影響重大的企業肥皂劇中扮演的角色，正受到嚴格審視。

黃仁勳被控嚴重違反多項公司政策。媒體報導他與一名重要客戶有親密關係後，他承認有婚外情，另據報導，他也曾與一名員工有親密關係。儘管董事會23日表示，美國政府官員已保證讓黃仁勳復職不會構成國家安全風險，但調查仍未結束。這些指控的嚴重性，讓黃仁勳回任從公司治理角度來看更令人震驚。

黃仁勳曾表示，他打造的公司只有他能經營，股價表現也反映這一點。自醜聞8日爆發以來，輝達市值蒸發1.5兆美元。董事會中多名任職多年的董事都是黃仁勳的支持者，全體董事先前一致接受他的辭呈，但投資人與合作夥伴隨後紛紛表態力挺黃仁勳，股東造反似乎一觸即發。同一個董事會23日宣布讓黃仁勳復職，卻還未完成先前下令展開的調查，釐清他是否已成為「外國情報活動目標」。

華爾街對黃仁勳出人意料地重新掌舵輝達感到欣喜，公司治理專家卻對董事會的表現深感震驚，認為董事會嚴重失職：黃仁勳遭撤換前，輝達董事會沒有董事長、沒有接班計畫，對執行長的約束也寬鬆至極，早已為自身的失敗埋下伏筆。

美國總統川普23日告訴CNBC，他曾致電輝達董事會，協助促成黃仁勳回任。這使董事會陷入兩難：堅持原先決定，董事可能遭到撤換；選擇讓步，又會顯得軟弱無能。但如果董事會能嚴格監督執行長並要求培養接班人，本可避免這場混亂演變成災難。

耶魯大學管理學院領導力研究資深副院長索南費爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示：「董事會成員應該辭職，每一個人都應該辭職。這是公司治理的徹底失敗。」

公司治理顧問公司ValueEdge Advisors董事長米諾（Nell Minow）表示，若非擔心黃仁勳只會找來「更加順從」的人，她也會支持全體董事辭職。米諾認為，即使撇開可能涉及的間諜活動不談，黃仁勳的婚外情也足以構成解雇理由。她說：「衡量標準是：我們會不會因為這種行為而解雇一名中階主管？」

然而，黃仁勳是人工智慧（AI）界的超人（He-Man）執行長，也是這個產業實質上的中央銀行總裁。他將圖形處理器（GPU）轉變為AI運算的命脈，普遍被視為具有遠見的先驅，還與美國總統交情甚篤。輝達醜聞助長市場崩跌，嚴重到有人認為AI泡沫正在破裂。董事會似乎已被逼入絕境。

川普當天受訪時對黃仁勳不吝讚美，還透露曾親自致電黃仁勳。米諾表示：「在總統及其政府施壓下，董事會可能認為別無選擇，但這個董事會從未表現出對股東應盡的義務或自身法律責任有清楚認識。」

董事會原本可以讓黃仁勳暫時休假，等待調查結果，藉此抵禦外界甚至總統的施壓。但問題更早就已出現。多數經營良好、董事會正常運作的公司都備有緊急應變計畫，以因應執行長發生意外、突然辭職或須接受紀律處分等情況，通常也會將潛在接班人選納入盡職評估。然而，沒有證據顯示輝達曾採取這些措施。索南費爾德指出，由於缺乏接班計畫，黃仁勳實際上挾持了董事會。

這也在一定程度上造就了黃仁勳無人能撼動的光環。索南費爾德認為，輝達人才濟濟，董事會卻任由公司依賴單一人物，一人就可能左右公司數兆美元的市值，反映董事會徹底失職。

不過，CNN指出，董事會立場反覆未必出於不良動機。美邁斯律師事務所（O’Melveny & Myers）公司治理業務合夥人羅傑斯（Brittany Rogers）表示，董事會最終必須判斷能否信任黃仁勳，以及讓他繼續留在輝達是否符合公司及股東的最佳利益。她形容這是一項複雜且艱難的決定，「沒有唯一的『正確』答案」。