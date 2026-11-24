美國加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室今天表示，黃仁勳回任輝達（Nvidia）執行長一職，並不會降低調查輝達如何向投資人說明與中國關係的必要性。

路透社報導，黃仁勳因被爆出婚外情而辭職，他的外遇對象包括一名據稱曾為中國從事間諜活動的女子，隨後邦塔於上週對輝達展開調查。然而，在美國總統川普呼籲讓黃仁勳回歸後，輝達今天恢復他的職務。

邦塔辦公室的發言人今天表示：「黃仁勳復職不會改變美國人有權知道事情經過的事實，也就是輝達是否誤導投資人與大眾。」

發言人補充表示，辦公室仍在調查是否有機密資訊或先進晶片流向中國，以及輝達是否誤導投資人。

輝達表示，董事會認定黃仁勳的坦誠態度與領導能力令人滿意後，今天一致表決通過讓他復職。輝達董事會指出，在聽取美國政府高階官員的意見後，認為黃仁勳的回歸不存在國家安全風險。