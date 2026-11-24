聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳回歸輝達 加州檢方稱不影響調查必要性
美國加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室今天表示，黃仁勳回任輝達（Nvidia）執行長一職，並不會降低調查輝達如何向投資人說明與中國關係的必要性。
路透社報導，黃仁勳因被爆出婚外情而辭職，他的外遇對象包括一名據稱曾為中國從事間諜活動的女子，隨後邦塔於上週對輝達展開調查。然而，在美國總統川普呼籲讓黃仁勳回歸後，輝達今天恢復他的職務。
邦塔辦公室的發言人今天表示：「黃仁勳復職不會改變美國人有權知道事情經過的事實，也就是輝達是否誤導投資人與大眾。」
發言人補充表示，辦公室仍在調查是否有機密資訊或先進晶片流向中國，以及輝達是否誤導投資人。
輝達表示，董事會認定黃仁勳的坦誠態度與領導能力令人滿意後，今天一致表決通過讓他復職。輝達董事會指出，在聽取美國政府高階官員的意見後，認為黃仁勳的回歸不存在國家安全風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。