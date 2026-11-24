輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳23日晚間正式重返執行長大位，除了讓全球科技圈振奮，也意外讓特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）圈粉。有網友在Threads發文表示，原本對馬斯克並沒有特別好的印象，但看見他在黃仁勳陷入風波期間，多次公開發聲力挺，讓他對馬斯克改觀，直呼「更為敬佩」。貼文曝光後引發熱議，不少網友也認同，稱讚馬斯克重情重義，根本是「英雄惜英雄」。

黃仁勳23日正式復職後，馬斯克隨即在社群平台X發文「It is done」（搞定了），隨後又轉發輝達董事會的復職聲明，寫下「The mistake has been corrected」（錯誤已獲修正），以實際行動表達對黃仁勳回歸的支持。

事實上，馬斯克早在黃仁勳辭去執行長職務後，就曾多次公開聲援，甚至表態支持黃仁勳重返輝達。如今隨著黃仁勳順利復職，馬斯克一路以來的力挺，也再次成為網友討論焦點。

一名網友在Threads發文感嘆，「黃爸爸事件，讓我對Elon Musk更為敬佩！」短短一句話引起不少人共鳴，網友紛紛表示，馬斯克雖然平時言行經常引發爭議，但他相當欣賞真正有實力的人才，在朋友需要支持時，也願意公開表達立場。

其他網友也留言大讚「患難見真情，一直以為他是個暴走族」、「真正會為國家著想的人」、「真夠義氣的朋友」、「他是真男人」、「好man」、「我本來不爽他，現在改觀了」。有人以「英雄惜英雄」形容兩位科技巨頭之間的情誼，甚至有特斯拉車主驕傲表示「新竹很多科技人都開特斯拉，用行動表現支持」、「開特斯拉的我感到驕傲」。

科技媒體TechCrunch報導，馬斯克一直是最積極公開聲援黃仁勳的科技界巨頭之一。他上周在DealBook峰會上表示，將黃仁勳趕出輝達，「就像一支正在連勝的球隊，卻把麥可喬丹踢出隊伍」，認為此舉完全不符合股東利益。如今黃仁勳成功回鍋，馬斯克立即在X發文稱：「錯誤已糾正。」