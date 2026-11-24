輝達創辦人黃仁勳因婚外情請辭執行長不到2週，今天身穿招牌皮衣重返總部。他的火速回任也凸顯對華府、金融市場、AI產業與地緣政治的高度影響力。

綜合路透社與美聯社報導，輝達（Nvidia）董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）在聲明中表示：「董事會相信黃仁勳是領導輝達的合適人選，他回任符合股東、員工、合作夥伴和客戶的最大利益。」

與黃仁勳私交甚篤的美國總統川普（DonaldTrump），直到昨晚都還在呼籲讓黃仁勳回任，他今天接受財經媒體CNBC訪問時更把董事會的決定歸功於自己。川普說：「我相信我的介入非常重要。」

同為科技界代表人物的馬斯克（Elon Musk）也為黃仁勳的回歸叫好。輝達股價今天飆漲31.5%，帶動華爾街股市全面走揚。

黃仁勳30多年前共同創辦輝達，如今火速重掌兵符，堪稱驚人的逆轉，也凸顯他在華府、市場、AI產業及地緣政治的巨大影響力。

洛杉磯私募基金公司元老組織（PatriarchOrganization）董事長席弗（Eric Schiffer）說：「對科技投資人而言，黃仁勳比『貓王』艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）還要大牌。」

身為這波AI熱潮的關鍵人物，黃仁勳扮演的角色早已超越輝達執行長。他在全球各地與國會議員、合作夥伴、客戶及供應商建立深厚關係，並出資支撐AI產業的大規模擴建。

甲骨文公司（Oracle）董事長艾里森（LarryEllison）2024年曾透露，他和馬斯克這些億萬富豪都得「拜託黃仁勳給我們繪圖處理器（GPU）」。

黃仁勳在亞洲享有如搖滾巨星般的待遇，不僅在台北和首爾街頭被粉絲團團包圍，粉絲更爭相請他在書上、海報上甚至自己身上簽名。

不過，即使戲劇性回鍋，外界對黃仁勳大手筆開出支票投資AI新創公司、再由這些新創公司回頭採購輝達晶片的做法，依然存有疑慮。

外界早在黃仁勳請辭前就呼籲他，應少用公司自有現金流撐起輝達業績成長；華爾街許多人士更警告，這會形成高風險的循環融資網絡。黃仁勳則反駁，輝達資助的是真實需求。

黃仁勳離職時曾引發外界懷疑，少了他，整個AI生態系以及CoreWeave、Nebius等公司能否繼續蓬勃發展。隨著他重返崗位，這些公司股價今天也紛紛大漲。

顧問公司GCG Advisory Partners合夥人甘德生（BillGunderson）說：「你可以看出一個人如何成為整個產業的代名詞。他一離開，整個市場就陷入一團亂；他突然一回來，一切又全面反彈。」

黃仁勳回鍋讓許多人摸不著頭緒，美國兩黨議員都強烈反對。但這也強化了一種觀點，那就是外界認為部分科技業執行長地位無可取代，這對一家在AI產業位居關鍵地位的企業而言是一大風險。

川普在這次回鍋案中扮演的角色過重，也備受外界檢視。反壟斷組織美國經濟自由項目（AmericanEconomic Liberties Project）執行董事赫格德（NidhiHegde）說：「一家公司變得『大到不能倒』，而川普總統又在乎華爾街勝過美國國安時，就會發生這種事。當局的盤算並不難猜，他們需要AI概念股持續膨脹夠久，好將這一切攬為政績。」

專研金融危機與公司治理的約翰霍普金斯大學凱瑞商學院（Johns Hopkins Carey Business School）講師戴伊（Kathleen Day）則說，讓黃仁勳復職「只是為了短期拉抬股市」，形同「拿壁紙遮蓋發霉的牆壁」。

英國亨利商學院（Henley Business School）公司治理與倫理學教授卡卡貝茲（Nada Kakabadse）說：「當一名執行長已經『大到開除不了』，董事會的職責就不再是開除他，而是劃定界線、加以制衡。」