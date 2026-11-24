輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 11 月 23 日恢復總裁、執行長與董事職務，當天回到加州聖塔克拉拉總部，大批員工擠滿大廳高喊他的英文名字「Jensen」。他向員工說，謝謝大家給他第二次機會，「第二次擔任執行長，我會做得更好」。

董事會的說法是，在與黃仁勳多次會面並徵詢美國政府高層意見後，認定他復職不構成國家安全風險。美國總統川普則公開表示自己出面促成此事。輝達股價開盤大漲逾 28%，盤前一度漲逾 31%。從黃仁勳宣布請辭到重返原職，前後不到兩週，期間歷經媒體爆料、國安疑慮及白宮介入等多項轉折，究竟這場風暴如何發展？以下整理關鍵事件時間軸。

黃仁勳在 X 的簡介重新加上「輝達執行長」，馬斯克發文說「錯誤已獲糾正」。

川普對 CNBC 表示，自己「直接與間接」和董事會談過，黃仁勳沒有做錯事。紐約時報與彭博報導，川普派與矽谷關係密切的范斯居中斡旋，向董事會提供國安方面的保證。眾議院民主黨領袖批評此案，誓言國會將調查輝達與商務部，另有民主黨籍參議員批評此舉魯莽。

數百名員工聚集在大廳，把他團團圍住。黃仁勳說今天是復職第一天，自己還沒有個人電腦可以上班。

漲幅收復了他請辭後的跌幅。台指期夜盤同步大漲 2,600 點，終場大漲 3,170 點，收在 39,829 點。

輝達聲明指，董事會與黃仁勳多次討論後，對他的坦誠與領導能力感到滿意，並參考美國政府高層意見，認定復職不構成國安風險。Jones 續任董事長，Kress 回到財務長職位。公司同時啟動新設「法遵長」職位的招募，向提名與公司治理委員會報告，並表示會繼續配合政府調查。

川普深夜發文呼籲董事會回聘，稱這對輝達與美國都最好，也透露當天已和黃仁勳通話。財長貝森特的說法轉向：先前主張從外部找新執行長，這時改說黃仁勳「現在已是外部人士」。連署人數在台灣時間晚間突破 20 萬。金融時報報導，黃仁勳盟友的「作戰室」在遊說川普與副總統范斯，范斯上週曾與他通話 45 分鐘。董事會當晚開會，代理執行長 Kress 事前並不知情。

據 CNBC 引述知情人士，雙方週六首度對話，週日第二次會議上，董事會決定讓他回任。

川普先稱此事是悲劇，11/20 公開呼籲輝達再給黃仁勳一次機會。8 天內他至少 4 度公開力挺。

黃仁勳發表聲明，承認私生活犯下嚴重錯誤，表示若董事會認為符合公司最大利益，他願意回任。董事長 Jones 隨即明確表示不考慮，董事會公開拒絕。前後也有輝達主管呼籲他回任，警告公司可能流失無可取代的人才。

川普說黃仁勳學到很大的一課，自己不介意他回來。

報導指，黃仁勳與親信及矽谷高層在董事會調查期間討論遊說復職。

川普形容黃仁勳正度過極為難熬的時刻。支持者同日發起連署，要求董事會讓他復職，員工、投資人與矽谷人士紛紛響應，馬斯克也公開聲援。

財務長 Colette Kress 出任臨時執行長，Harvey C. Jones 擔任董事長。輝達股價早盤重挫 8.2%，跌到逾 16 個月低點，市值一度逼近跌破 4 兆美元。自董事會宣布調查以來，市值已蒸發逾 5,500 億美元。

紐約時報報導黃仁勳與直接向他報告的健康照護部門副總裁 Kimberly Powell 有婚外情，違反公司規範。華爾街日報同時報導董事會正準備撤換執行長，輝達盤後股價應聲跌逾 8%。

調查由獨立董事主導，並委任 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律師事務所。黃仁勳在給全體員工的信中承認 婚外情 ，向家人道歉，承諾配合調查。

輝達總法律顧問 Tim Teter 隨後登門當面求證，黃仁勳承認。此前他曾對彭博表示，與黃樂的往來和其他中國客戶沒有不同。

報導指黃樂（Alice Huang）曾任新加坡企業 Megaspeed 高層，美方情報機構懷疑她替中國從事情報工作，她也曾牽線 Megaspeed 向輝達採購約 20 億美元的 GPU。輝達與黃仁勳當時嚴詞否認，川普則說希望他沒事。

左側小字是相對辭職日（D0 = 11/12）的天數。圓點填滿的是關鍵轉折。

美國總統川普在黃仁勳復職過程中扮演關鍵角色，不僅公開表態支持，更親自向輝達董事會遊說，甚至透過副總統范斯協助溝通。路透

仍未解決的事

1.董事會的獨立調查有沒有結束，輝達公開說明中沒有交代。支持者在復職前就質疑，調查未完為何先讓他離開。

2.美國官員先前對黃樂與輝達晶片流向的疑慮，輝達表示會繼續配合政府調查與詢問。

3.民主黨議員已表示要在國會追查，白宮介入董事會決策的過程是焦點。

4.新設的「法遵長」要找誰，以及它向誰負責，將是公司治理能否讓外界放心的指標。