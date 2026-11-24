輝達23日宣布創辦人黃仁勳回任執行長。紐約時報報導，美國總統川普上周末剛從中國大陸返回華府，希望黃仁勳回鍋的意願愈來愈強烈，尤其看到20日股市下跌後，更決定加大施壓力道。紐約時報23日首次聯繫川普時，川普問道：「我昨晚做得不錯吧？」

根據報導，副總統范斯上任前便與矽谷關係密切，川普要求他與黃仁勳談話，並與輝達董事會合作。知情人士透露，范斯周末私下與黃仁勳交談，協助董事會取得讓黃仁勳回任的兩項必要條件：一是川普政府保證不認為黃仁勳對國家安全構成威脅；二是聲明黃仁勳未面臨刑事指控。

政府最高層只有極少數官員知道這些談話，輝達內部也僅少數人知情。目前尚不清楚川普究竟對輝達董事會施加多大壓力。董事會始終對決策過程保持沉默，未解釋為何上周才排除黃仁勳回任，這個周末卻又接受他回任。不過，協議22日深夜已經敲定，輝達與川普23日上午先後發表經過協調的聲明，震驚華府與科技界，也推動華爾街股市大幅上漲。

華爾街股市一直是川普最喜歡用來衡量施政表現的指標。他在消息公開後不久接受紐約時報簡短電話訪問時說：「我只是認為他應該經營這家公司，我不知道這會產生這麼大的影響。事實上，我從來沒見過這樣的事情。股價上漲了。」

川普的共和黨在期中選舉遭受重大挫敗，他本人也已進入跛腳鴨階段，如今似乎相當自得於成功讓全球市值最高、戰略地位最重要的企業之一順從自己的意志。在川普看來，他拯救了一名被自己稱為天才的企業高層，也保護了21世紀經濟的一項基礎，卻將兩項問題擱置一旁：國家安全疑慮，以及黃仁勳可能涉及犯罪行為。即使許多共和黨人也承認，這些疑慮有其合理性。

川普第一任期曾承諾重振鋼鐵製造業與煤炭產業，但始終未能兌現。2024年競選期間，人工智慧（AI）的發展前景讓他大為驚豔，第二任期開始將興建資料中心等科技產業資本支出，視為能夠提振經濟的新型製造業基礎。過去一年多來，川普在私下談話中一直將輝達的經營狀況與整體經濟直接連結，也認為在科技界近乎受到狂熱崇拜的黃仁勳不可或缺。

川普過去曾暗示，政府蒐集到有關黃仁勳婚外情對象黃樂及其活動的情報可能有疑點，但23日接受紐約時報電話訪問時，明顯避開先前的說法。川普表示，自紐約時報10月報導美國官員認定黃樂是中國情報資產，且與黃仁勳關係密切以來，他的資深顧問一直在「研究」此事。他說：「你們真的掌握了這件事，太驚人了。」

川普拒絕回答有關黃樂的問題，但表示曾向資深官員查證黃仁勳是否直接參與晶片走私，並獲得對方保證，黃仁勳沒有直接涉入。川普說：「那些人全都知道這件事。」他特別提到司法部長布蘭奇（Todd Blanche）與國家情報總監克雷頓（Jay Clayton），表示：「在我提出這項建議之前，我必須先去找他們。你看，我不能做了這件事，然後突然有人因為某個、某個什麼原因遭到起訴。」

川普接著說：「他們已經研究這件事很長一段時間了。如果有什麼問題，我就不會這麼做。」

川普談到黃仁勳決定下台時，提到1960年代的肥皂劇「冷暖人間」（Peyton Place），這部電視劇改編自描寫一座小鎮接連陷入性醜聞的小說。川普說：「如果是我，我不會像他那樣處理。」他還表示：「如果沒有那件事，事情會容易得多，因為那件事引起了關注。你知道，這牽涉到性，而性比股票更能吸引眼球。」

黃仁勳的妻子洛莉（Lori）是輝達大股東，自紐約時報報導黃仁勳與黃樂的密切關係以來，她一直未公開發言。川普則表示，黃仁勳與洛莉已經「把事情解決了」。他說：「他有一位非常、非常、非常好的妻子，他們已經把事情解決了。她是一位了不起的女性。」