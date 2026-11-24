對美股投資人而言，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天震撼回鍋，讓近期飽受重創、市值達數兆美元的AI交易題材如釋重負。

路透社報導，黃仁勳重掌這家半導體巨頭兵符，止住了科技股的劇烈跌勢。在此之前，市場對這個支撐4年多頭行情的主要引擎疑慮日益加劇，一度將指標性的標普500指數推入修正區間。

黃仁勳本月初突然請辭，令原本已感到不安的市場劇烈震動，不僅引發對輝達的擔憂，也波及這家晶片大廠所處核心位置的AI生態系健全度，最終促使輝達董事會態度逆轉，將他請回。

舊金山財富管理公司BakerAvenue首席策略師李普（King Lip）表示：「市場基本上經歷了一場不確定性的完美風暴，進而引發信心危機。輝達風波正是這場…不確定性的其中一環。隨著黃仁勳回歸，相當關鍵的一個不確定因素已經消除。」

黃仁勳重返他共同創辦的輝達消息一出，公司股價應聲狂飆，午盤初段大漲32%，相當於為這家近幾週股價慘遭血洗的半導體公司挽回超過9000億美元市值。

整體AI產業類股同步強彈，大型科技股雲集的那斯達克100指數勁揚超過6%。

德州奧斯汀（Austin）Sage Advisory共同投資長烏拉諾（Thomas Urano）指出：「市場初步反應是集體大大鬆了一口氣。或許黃仁勳…能讓市場重拾對AI交易的信心。」

許多投資人先前一直擔心，輝達龐大市值與黃仁勳個人高度綁定。外界普遍認為，正是黃仁勳預見技術轉型趨勢，才催生出引領AI熱潮及帶動輝達獲利飆升的先進晶片。

威斯康辛州麥迪遜Plumb Balanced Fund基金經理人普蘭姆（Tom Plumb）表示：「想找人取代黃仁勳，沒人能放心相信隨便就能找到人自動接下他的棒子。如今迎回這位能吸引業界最頂尖人才的遠見者…對公司來說無疑是非常、非常正面的消息。」

Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（KimForrest）也說，黃仁勳「本質上就是公司的產品經理」，「這點至關重要，這也是為什麼許多投資人樂見他回歸」。

從更廣泛層面來看，輝達與參與龐大AI基礎建設的眾多企業緊密相連。許多投資人先前曾對缺少黃仁勳這位AI關鍵人物的生態系未來表達憂慮。

不過，監管陰霾恐怕仍未散去。加州檢察長辦公室今天表示，黃仁勳復職並不會減輕針對輝達就中國關係向投資人所作說明進行調查的必要性。

此外，在輝達危機爆發前就困擾市場的AI交易疑慮，預料也將持續存在。