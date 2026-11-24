輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳23日晚間正式重返公司，董事會宣布恢復他的總裁、執行長及董事職務，消息震撼全球科技圈。不過，更讓網友驚訝的是，早在消息公布前一天，就有一名網友在Threads預測，黃仁勳將在23日晚間10點左右宣布回歸，沒想到連時間都幾乎猜中，讓大批網友湧入朝聖，直呼根本是「未來人」。

一名網友22日在Threads發文表示，「個人猜測黃仁勳應該會在23日晚間10點左右宣布回歸輝達」，認為只要美國民主黨不從中阻撓，黃仁勳很可能在美股開盤前不久宣布回歸。他還笑稱「老美最愛玩這招」、「黃董事長準備回家嘍」，甚至提到美國總統川普及財政部長貝森特先前的表態，認為兩人釋出的訊號值得關注。不過，原PO也強調，這些都只是個人推測，提醒其他網友「不要急、不要作為投資決策」。

沒想到23日晚間10點左右，輝達真的宣布黃仁勳復職。根據官方聲明，董事會一致投票通過恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，並立即生效。董事會表示，經過與黃仁勳討論，對他的坦誠態度及領導能力感到滿意，同時參考美國政府高層意見，認為他重返公司不會構成國家安全風險。

由於原PO的預測結果與公告時間幾乎吻合，原本只是分享個人看法的貼文瞬間爆紅，吸引大量網友留言「根本未來人」、「全場唯一真預言家」、「時光機在哪，藏起來偷坐喔？」、「含金量還在上升」，甚至有人敲碗「可以幫我預測一下下一期大樂透嗎？」、「哥！下支股票買什麼」。原PO也幽默回應「別問我為什麼，川普打來跟我說的哈哈」，讓不少人笑翻。

除了這篇神預言貼文，另一名網友早在11月12日就在Threads「大膽預測」黃仁勳事件的後續發展。他當時推測，黃仁勳辭職後，輝達將由財務長暫代執行長，隨著負面消息持續延燒，股價可能從11月5日起一路下跌，直到11月18日公布亮眼財報後反彈，接著在19日迎來調查結果，黃仁勳也將獲董事會邀請回任。雖然實際發展並未完全吻合，尤其復職時間延至23日才宣布，但部分人事變動與最終回歸的方向，仍與他的預測相近，讓網友驚呼「又一個未來人」。不過，原PO提出的炒股劇本及股價漲跌幅，仍屬個人推測，並無證據證實。

事實上，黃仁勳重返輝達前，美國政壇及科技界已有多位重量級人物公開表態支持，因此也有網友認為，這次預測可能是從政治動向與市場消息推敲而來。無論如何，網友能夠提前一天猜中復職消息，連公告時間都如此接近，仍讓不少網友嘖嘖稱奇。