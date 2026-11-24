人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國總統川普力挺下重掌兵符，激勵輝達股價大漲。不過，科技媒體The Information專欄作家皮爾斯撰文警告，黃仁勳「靠川普才保住飯碗」（owes his job to Trump），川普政府未來恐要求輝達釋出股權或安插董事席次作為回報，這場風波遠未結束。

輝達董事會23日宣布恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，推翻董事長瓊斯（Harvey Jones）上週才剛發表「不會讓黃仁勳復職」的立場。川普公開宣稱，黃仁勳的回歸對美國的成功與繁榮至關重要。

黃仁勳復職的消息也帶動美國股市23日收盤大漲，其中費城半導體指數強升14.03%，輝達股價更飆升31.48%至165.05美元。

皮爾斯（Martin Peers）23日在The Information專欄指出，如果說黃仁勳以前在輝達是個「作風強勢的老闆」（tough taskmaster），現在獲得川普背書後，黃仁勳可能會覺得自己「不可動搖」（untouchable）；但唯一的問題在於，他現在的職位是拜川普所賜。

皮爾斯直言，「川普會要求什麼作為回報？他肯定會趁機討回這筆人情債。」皮爾斯分析，川普過去曾要求其他企業讓政府持有股權，或在需要政府核准的交易中抽取營收分成；未來白宮也可能要求在輝達董事會安插人馬。

海港研究公司（Seaport）分析師高德柏格（JayGoldberg）23日在The Information旗下網路電視節目TITV受訪時表示，他完全可以預見本屆政府會以「輝達對美國國家安全非常重要」為由，主張應更密切監督並取得一席董事。

皮爾斯認為，輝達董事會在川普面前「徹底軟化」（completely rolled over），如今董事會裡唯一能讓黃仁勳聽得進去的人，恐怕只有代表川普利益而被任命的董事。

他警告，黃仁勳的回歸對輝達而言，恐怕不像投資人想像的那麼樂觀，對美國企業界的長期利益更絕非好事，「讓總統對企業董事會指手畫腳、決定誰該當執行長，絕非理想狀態」。

皮爾斯在文末強調，這場風波遠未結束（This storyis far from over.）。由於輝達董事會權力已被白宮「徹底架空」（kneecapped），很難想像還有多少董事願意留任；擔任約10天臨時執行長、現已重返財務長職位的克瑞斯（Colette Kress），或許也會決定另謀高就。

此外，皮爾斯提到，針對中國女商人黃樂（AliceHuang）與黃仁勳往來的調查，以及輝達在向中國走私晶片事件中所扮演角色的相關調查仍在進行，加上國會包括部分共和黨參議員在內的批評人士都不打算輕易放過黃仁勳，明年1月民主黨掌權後的後續效應仍有待觀察。