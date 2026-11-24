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川普助黃仁勳回歸 自己也受惠？手上輝達持股帳面增值最多1,500萬美元
輝達（NVIDIA）股價周一因黃仁勳回任執行長的消息飆漲逾30%，這使得美國總統川普持有的輝達股票，帳面價值最多增加1,500萬美元。
川普11月5日提交的財務申報文件顯示，截至9月底，他最多持有37萬股輝達股票。依申報區間估算，若持股接近上限，周一帳面增值約1,500萬美元；若接近下限，則約增值130萬美元。
如果他的持股達到上限，在股價周一反彈前，這批股票的帳面價值較高峰減少約4,200萬美元。
申報資料未涵蓋川普10月和11月的股票交易。川普表示自己促成黃仁勳復職，他告訴CNBC：「我說服了他們⋯⋯這筆交易是我談成的。」
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