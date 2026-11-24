美聯社報導，輝達創辦人黃仁勳23日戲劇性重返執行長大位，距離他因婚外情及共諜疑雲辭職僅11天，而董事會6天前才公開拒絕讓他復職。這場復出之路一度受挫，直到美國總統川普持續公開力挺、私下介入遊說，董事會態度才出現大轉變。川普事後更宣稱：「董事會決定照我們希望的方式行事。」

婚外情接連曝光 黃仁勳下台

黃仁勳因與涉嫌替中國大陸從事間諜活動的女商人黃樂傳出婚外情，陷入重大爭議。隨著另一段涉及直屬員工的婚外情曝光，他最終在11月12日辭職，由輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，瓊斯（Harvey C. Jones）出任董事長。

川普多次發話力挺 Stand with Jensen連署破20萬

川普從醜聞爆發以來便多次替黃仁勳辯護，13日稱黃仁勳正經歷「地獄般」的日子，16日更首次表態支持復職，稱黃仁勳「學到了很大的一課」，自己「當然不介意」他回鍋。川普19日形容黃仁勳的遭遇是悲劇，20日又公開呼籲輝達給他第二次機會，短短8天內至少4度發聲力挺。

另一方面，黃仁勳辭職隔天，支持者便發起「Stand with Jensen」連署，要求董事會讓他復職，吸引大批輝達現任及前任員工、投資人及矽谷人士響應，連馬斯克也加入聲援。連署人數在台灣時間22日晚間突破20萬人。

黃仁勳主動求復職 董事會斷然拒絕

黃仁勳17日聲明承認私生活犯下嚴重錯誤，並表示若董事會認為符合公司最大利益，他將非常榮幸重返職位。然而，董事長瓊斯當天明確表示不考慮，黃的復出之路一度受阻。

金融時報15日曾報導，輝達董事會進行獨立調查期間，黃仁勳與親信集結矽谷高層組成「戰情室」，討論如何遊說讓黃回鍋。

川普親自介入 董事會態度逆轉

儘管董事會已表態拒絕，川普22日仍在社群公開呼籲董事會重新聘用黃仁勳，強調這不僅對輝達最好，也符合美國利益。川普事後透露，他當天還親自與黃仁勳談及復職，黃仁勳保證未來會比以前更加努力工作。

金融時報引述知情人士報導，黃仁勳的矽谷盟友組成「作戰室」，積極遊說川普及副總統范斯，主張黃仁勳對美國AI產業至關重要。范斯上周曾與黃仁勳通話45分鐘，川普則在周末親自向輝達董事會施壓，成為促使董事會改變立場的關鍵。整個協商過程高度保密，最終促成22日深夜董事會開會，連代理執行長柯蕾絲都被蒙在鼓裡。

董事會推翻決定 黃仁勳正式回鍋

輝達董事會23日突然宣布，黃仁勳即刻恢復執行長職務，推翻6天前的決定。輝達聲明證實，董事會在決策過程中收到美國政府高層意見，並據此認定黃仁勳復職不構成國家安全風險。川普隨後接受CNBC訪問，將黃仁勳復職歸功於自己的介入。