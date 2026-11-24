輝達（NVIDIA）董事會在美國總統川普施壓後，23日決定讓黃仁勳重掌執行長，凸顯黃仁勳對輝達，以及輝達對整體股市的巨大影響力。黃仁勳和被懷疑是大陸情報人員的黃樂爆出婚外情後，輝達股價一路重挫，市值蒸發逾2兆美元。川普向來把股市表現視為衡量施政成績的指標。

當年正是黃仁勳決定，將輝達的重心從電玩繪圖晶片轉向人工智慧（AI）加速器，使輝達躋身全球市值最大企業之列。今年10月初，輝達市值一度達到約5.8兆美元，比德國一年的經濟產值還高。黃仁勳奔走全球、積極遊說，也協助輝達維持領先地位。

因此，疑涉間諜的風波一爆發，黃仁勳能否留任受到質疑，輝達股價便開始大跌，11月12日辭職後仍跌跌不休。直到他回鍋執行長，才開始逆轉。

這場風波為何牽動如此龐大的利益？以下從五個面向說明。

一、牽動市場的巨人

2022年11月30日，當時還鮮為人知的OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，引爆運算晶片需求，輝達恰好最有能力供應這類產品。此後幾年，輝達股價漲至原來的14倍，直到今年10月初登頂。

Alphabet、亞馬遜和微軟等資料中心客戶的需求大增，帶動輝達市值在2024年中首度超越這三家科技巨擘。2025年，輝達又成為全球第一家先後突破4兆及5兆美元市值的企業。

今年10月初，輝達市值已逼近6兆美元。不過，投資人愈來愈擔心AI股評價過高，以及產業大舉借貸，輝達隨後被蘋果超越，失去全球市值最大企業的寶座。

黃仁勳與黃樂的關係曝光，接著又傳出與另一名部屬有婚外情，最後辭去執行長。到回任前一個交易日、11月20日，輝達市值已降至約3兆美元。回任消息傳出後，市值才再度急升。

二、AI晶片霸主

輝達在處理AI運算的先進晶片市場，占有壓倒性優勢，部分原因是起步遠早於同業。早在AI蓬勃發展之前，輝達就已投入資源，讓圖形處理器（GPU）能用於電玩以外的領域，此後每年推出新設計，維持領先。

輝達的規模和採購能力，也讓較小的競爭對手更難追趕。

這場領導層風波發生的時機尤其不利。輝達的對手，甚至部分客戶，都在積極開發能與輝達抗衡的AI晶片。許多新創公司也募得數十億美元，投資人希望押中下一項突破性技術。

大陸市場的競爭同樣加劇。美國出口管制使輝達無法向大陸出售最先進產品。輝達曾說，遭美國列入黑名單的華為等業者，正迅速推進大陸自主AI晶片的開發。

三、AI產業的重要資金後盾

自2024年起，輝達不只是AI產業的供應商，也成為重要的資金後盾。輝達大舉投資OpenAI、馬斯克旗下SpaceX及法國Mistral等主要AI平台開發商，也投資興建AI資料中心的業者。

雙方形成相互依存的關係：輝達出資協助AI基礎設施擴建，進而帶動對輝達晶片的需求。

四、牽動龐大投資部位

2020年中以前，輝達市值占標普500指數成分股總市值的比重還不到1%。過去兩年大部分時間，比重升到8%左右，高居所有成分股之首。黃仁勳風波爆發後，到11月20日已降至5%。

輝達權重龐大，營運及股價表現足以明顯牽動標普500指數，而與這項指數連動的資金規模也十分可觀。

標普全球資料顯示，約20兆美元資產追蹤標普500指數，或以這項指數作為績效比較基準，主要透過退休基金、共同基金及指數股票型基金（ETF）持有。

五、過度依賴黃仁勳的風險

即使科技業不乏作風強勢、緊盯細節的執行長，黃仁勳仍以要求嚴格的管理方式聞名。他在執行長任內，每項重大決策都須經他拍板，連極細微的業務環節也會過問。

直接向黃仁勳報告的主管約有60人，遠多於一般科技業領導人。這些主管透過電子郵件呈報「最重要的五件事」，黃仁勳則不分晝夜閱讀、回覆。

這場風波凸顯輝達的「關鍵人物風險」：外界認為，這位63歲的領導人與輝達的成功密不可分。他離任後，輝達竟沒有指定接班人，對如此龐大的企業而言，處境格外脆弱。

輝達居循環交易核心。圖/擷自彭博