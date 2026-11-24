彭博資訊引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）董事會周日下午拍板，讓黃仁勳復職。這項決定是在川普施壓後作出，計畫短短幾小時內成形；董事會沒有徵詢代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）及其他高層的意見，他們直到最後一刻才得知。

輝達周一紐約股市開盤前宣布黃仁勳回任。黃仁勳當天返回加州聖塔克拉拉總部，受到員工歡呼。他笑稱：「今天是我第一天上班，我連電腦都沒有，得請資訊部門給我一台新的。」他也向員工致謝：「謝謝大家再給我一次機會。我第二次當執行長會做得更好。」

先前，部分員工、客戶和投資人呼籲讓黃仁勳復職。但直到上周稍晚，柯蕾絲和董事長瓊斯（Harvey Jones）仍表示無意讓他回任。

周一稍早，就在輝達宣布黃仁勳復職前，被考慮的接班人選之一、安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）與公司續約，承諾將繼續執掌至2033年。