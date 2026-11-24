美國有線電視新聞網（CNN）報導，黃仁勳出人意料地回歸，讓華爾街為之振奮，也讓這位輝達（Nvidia）執行長的淨資產大幅增加。

根據「富比世」（Forbes）雜誌估計，截至美東時間下午3時，黃仁勳的財富已攀升至約1430億美元（約新台幣4兆5545億元）。這意味著他的身家單日暴增330億美元（約新台幣1兆510億元），增幅驚人。

2021年，在聊天機器人ChatGPT問世、非正式掀起人工智慧（AI）熱潮前，富比世估計黃仁勳的淨資產約為120億美元。

當然，淨資產反彈的不只有黃仁勳一人。根據富比世，其他億萬富豪的身家今天也大幅攀升，包括馬斯克（Elon Musk，增加520億美元）、戴爾（MichaelDell，增加190億美元）與祖克柏（Mark Zuckerberg，增加130億美元）。