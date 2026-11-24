黃仁勳在周一（23日）重返輝達辦公室，恢復執行長職位，上午一走進總部大廳，現場氣氛歡欣鼓舞，員工們站在他上方的走道兩側，高喊他的名字，以熱烈掌聲熱烈迎接他的回歸。

影片顯示，有員工大喊「Love you, Jensen」，也有人大喊「歡迎回來」。

綜合英國金融時報與CNBC取得的員工側錄影片與報導，一名同事更是激動地衝進他的懷裡擁抱，黃仁勳顯然深受感動。

黃仁勳對現場員工表示：「感謝大家給我第二次機會。我第二次擔任執行長，一定會做得更好。」

一名輝達內部人士透露，周一公司辦公室裡四處有人分送杯子蛋糕，上面寫著「Jensen is back」（黃仁勳回來了）。

這名內部人士表示，員工對黃仁勳回歸感到興奮，但對過去兩周事件的發展過程也頗有怨言。該人士補充說，上周三舉行的全體員工大會，是整起事件的轉折點。

據這名人士透露，公司內部曾流傳兩張並列照片，一張是黃仁勳主持全體員工大會的畫面，另一張則是最近一次會議，當時台上坐著一群高階主管及董事會成員。

如今，外界目光都轉向輝達董事會。就在上周，董事會才表示黃仁勳不會重返執行長職位。

一名曾在輝達任職超過15年的前員工表示：「這對董事會來說很丟臉。」「董事會很可能會改組，有些人可能會請辭，也有人可能遭到撤換。」他並指出，許多員工「認為董事會的行動過於倉促」。

黃仁勳戲劇性恢復輝達執行長和總裁職位，距離他因捲入與客戶發生婚外情、以及涉嫌中國間諜的醜聞而辭職，不到兩周。據報導，他還被指控與另一名部屬有第二段婚外情。這場戲劇性的回歸，甚至讓公司最高層主管也感到意外。

金融時報指出，輝達董事會突然改變立場，是受到美國總統川普施壓所致。上周末，川普在看到這家曾經是美國市值最高的企業，以及整個科技產業上週市值大幅蒸發後，向董事會施加壓力。

據知情人士透露，這場復職風波也是黃仁勳在矽谷盟友組成的「戰情室」密集遊說的結果。這群盟友成功拉攏川普與副總統范斯介入，主張輝達創辦人黃仁勳對美國AI產業的健康發展具有不可或缺的個人影響力，因此也攸關股市乃至整體經濟的穩定。

黃仁勳則透過公司聲明表示，迫不及待重返工作崗位，感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴，最重要是感謝家人的愛與支持。復職後，他已將X帳號簡介重新改回輝達創辦人暨執行長。

川普周一接受CNBC訪問時表示，自己在黃仁勳回歸一事上扮演了重要角色，並稱他曾「直接或間接」與董事會溝通。

CNBC證實，川普曾透過電話參與周日舉行的輝達董事會議。