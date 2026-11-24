輝達共同創辦人黃仁勳因婚外情風波辭去執行長，短短11天就戲劇性回鍋。儘管美國總統川普表示，目前不擔心AI泡沫，但專家分析指出，長遠來看，黃仁勳回歸並未消除整個AI生態系統或輝達面臨的挑戰，包括公司治理、資本支出等。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳在婚外情曝光後，於12日辭職。他其中一名婚外情對象是女商人，遭美國情報機關懷疑為中國從事間諜活動，北京則否認這項指控。

黃仁勳辭職不到兩週，輝達董事會今天宣布黃仁勳即日起恢復總裁、執行長及董事職務。董事會表示，徵詢美國政府高層後，確信他復職不會構成國安風險，並重申，委員會針對黃仁勳的調查將持續進行，直到得出最終結論。

黃仁勳回鍋消息一出，美國股市應聲大漲，資深市場專欄作家麥金托希（James Mackintosh）在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）撰文寫道，「拋開對AI泡沫的擔憂吧」，現在關注焦點是美國總統川普（Donald Trump）對這家公司的支持。

川普今早接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，他曾親自和輝達董事會溝通，促成黃仁勳回歸。

川普還說，司法部門調查後認為黃仁勳無涉罪行，並強調，失去國家級腦力的黃仁勳才是國安威脅。他現在不擔心AI泡沫，「因為我認為我們最傑出的明星球員之一已重返賽場」。

麥金托希寫道，黃仁勳回歸後，AI供應鏈相關企業股價隨之飆漲。從短期來看，一切都好，但他示警，長遠來看，黃仁勳的回歸在多個層面上都是不利的，而且並未消除整體AI生態系統或輝達自身面臨的嚴峻挑戰。

他提出5大面向分析。第一，公司治理：面對川普多次呼籲讓黃仁勳回鍋，輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）上週才說，黃不會回歸。但如今情勢顯示，黃仁勳權勢太大，無法被解僱，這意味著「他才是真正的掌權者」。

黃仁勳於1993年創辦輝達並掌舵長達33年，成功帶領輝達從一家繪圖晶片設計公司，蛻變為全球AI與加速運算的霸主。

第二，資本支出：麥金托希指出，投資者已對有關資料中心的無止盡新融資需求感到厭倦，而資料中心正是輝達成長的關鍵。美國銀行（Bank of America）一項調查顯示，超過半數的基金經理人預期某家大型科技公司將在未來6個月內削減資本支出；儘管輝達可在一段時間內為客戶購買自家晶片提供融資，但它需要外部投資者保持信心。

第三，市場競爭：輝達面臨來自其他晶片供應商的激烈競爭，包括超微（AMD）、博通公司（Broadcom）、Alphabet，甚至還有亞馬遜（Amazon）。擁有這位天才創辦人坐鎮或許有助輝達保持創新，但這家公司正面臨著比以往還多的競爭，這也代表其利潤終將會下降。

第四，國會調查：美國兩黨的對中鷹派人士可能會繼續推動針對輝達和黃仁勳的調查，若他們查出任何令人難堪的醜聞，輝達將再也無法把責任推給「前任執行長」。

第五，資本主義：民主黨左翼原本就厭惡矽谷，但如今就算是對企業醜聞已感到麻木的中間派，也應該對黃仁勳與客戶及輝達高層的婚外情風波等如此明顯的利益衝突「可以被忽視」而感到憤怒。反對不受約束的資本主義人士現在有了一個強大的宣傳工具。