輝達創辦人黃仁勳在美國總統川普介入後，23日回任執行長。網路流傳的影片顯示，輝達員工以如雷掌聲歡迎他回歸，並高喊他的名字，一名女子更衝上前給他一個大大的擁抱。黃仁勳則把手放在胸口說：「謝謝大家再給我一次機會。第二次擔任執行長，我會做得更好。」

紐約郵報報導，黃仁勳沒有穿招牌皮衣，而是穿著先前赴首爾時也曾穿過的深藍色迪奧（Dior）外套，現身加州聖塔克拉拉的輝達總部大廳。員工紛紛拿起手機拍攝，有人高喊：「我們愛你，黃仁勳！」另一人則喊道：「開工吧！」

現場員工不斷高喊黃仁勳的名字。待人群逐漸安靜下來，黃仁勳開玩笑說：「謝謝大家，今天是我第一天上班。我還沒有電腦，所以資訊部門要給我一台新電腦。」引來現場笑聲。

黃仁勳接著再次致歉，內容與他12日宣布辭職時的道歉聲明略有不同。另一段影片顯示，他說：「我要感謝你們所有人。讓你們經歷這一切，我真的非常抱歉。讓你們所有人經歷這一切，我真的非常抱歉。我犯了一些非常嚴重的錯誤，我會努力重新站起來，好嗎？謝謝大家。」

話音剛落，一名疑似輝達員工的女子便衝上前擁抱黃仁勳，將臉埋在他的肩膀上，引來現場歡呼。