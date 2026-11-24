紐約時報與彭博資訊披露，美國總統川普親自操盤，指派與矽谷關係密切的副總統范斯居中斡旋，經過數天的幕後運作，向輝達董事會提供國安方面的保證，促成黃仁勳復職。

輝達周一宣布黃仁勳回任執行長，股價盤中飆漲36%，帶動美股大盤走高。川普當天上午接受紐約時報電話訪問時喜形於色，還問記者：「我昨晚幹得漂亮吧？」

川普說：「我只是覺得這家公司應該由他來經營，沒想到會有這麼大的影響。說真的，我從沒見過這樣的情況。股價漲了。」

川普令范斯居中斡旋

紐約時報引述兩名知情人士報導，儘管黃仁勳與涉嫌為中國情報機構線人的女子發生婚外情引發國安疑慮，川普上周稍晚仍決定竭盡所能，幫助黃仁勳復職。

川普周末要求副總統范斯與黃仁勳談話，並和輝達董事會合作解決問題。范斯私下與黃仁勳交談，並協助董事會取得所需的保證，也就是川普政府不認為黃仁勳本人構成國安風險。這些談話只有極少數政府最高層級官員知情。

范斯是川普政府內與矽谷關係最密切的成員之一，與黃仁勳的一些重要支持者交情甚篤，包括投資人兼總統科技顧問委員會共同主席薩克斯。

周日晚間，輝達董事會告知川普政府，將在周一美股開盤前宣布黃仁勳復職。據說，整個復職計畫順利執行，事前沒有任何消息走漏，讓川普很滿意。

川普周一接受CNBC訪問時坦承：「我一直透過直接和間接的方式與（輝達）董事會溝通，我對這件事有非常強烈的看法。我說，『天啊，這艘火箭正朝錯誤的方向飛去。』現在它正朝正確的方向前進。」

輝達在復職公告中宣布成立新的法規遵循委員會，旨在向外界保證，公司仍嚴肅看待涉嫌走私先進晶片的調查。

向高階官員確認國安疑慮

彭博引述知情人士指出，川普與范斯已聽取有關此事涉及國安問題的簡報，並未看到任何證據顯示黃仁勳有違法行為或危及國家安全。川普甚至認為，與黃仁勳密切合作，最有利於政府維護國家安全。

川普告訴紐約時報，他曾向司法部長布蘭奇及國家情報總監克雷頓等高階官員確認黃仁勳是否直接參與晶片走私，並獲得否定的答案。

他說：「在我提出這項建議之前，必須先找他們確認。你想想，我總不能做了這件事，結果突然有人因為什麼罪名遭到起訴。」

川普補充，「他們已經調查這件事很久了」，「如果有什麼問題，我就不會這麼做」。

認為黃仁勳當初不該辭職

川普表示，鑑於股價大跌，董事會周日晚間與他談話時的態度，已與一周前大不相同。他暗示，投資人對輝達臨時執行長柯蕾絲缺乏信心，還說柯蕾絲接受CNBC主持人克雷默（Jim Cramer）訪問時表現不佳。

川普認為，黃仁勳當初辭職是個錯誤。他告訴紐約時報：「我不會像他那樣處理這件事。」談到婚外情引發的風波，他說：「如果沒有那部分，事情就好辦多了，因為正是那件事引起大家注意。你知道，這牽涉到性，而性比股票更有賣點。」

川普也透露，黃仁勳與妻子羅麗已解決彼此間的問題。他說：「他有一位非常、非常、非常好的妻子，他們已經把問題解決了。她是個了不起的女人。」

矽谷盟友施壓、財長態度軟化

彭博指出，黃仁勳戲劇性復職，是川普及眾多盟友持續施壓的結果。他們認為，黃仁勳對輝達乃至整個美國經濟的命運都太過重要。

矽谷的共和黨盟友，包括薩克斯及科技投資公司Altimeter Capital創辦人兼執行長葛斯納（Brad Gerstner），都曾質疑針對黃仁勳的指控缺乏可信度，並主張讓他回歸最符合股東及美國的利益。

先前公開反對黃仁勳復職的美國財長貝森特，周末態度也出現轉變。他原本要求輝達從公司外部尋找接班人，周日卻說：「我是說過他們應該從外部找人，但他現在就在外部。」

川普為何非救黃仁勳不可？

彭博指出，整起事件凸顯股市在川普決策中占有多麼重要的地位。

黃仁勳離職不僅重創輝達股價，也加劇美股全面跌勢。在川普這一任期內，AI熱潮一直是推動美國經濟成長的重要力量，而輝達正處於這股熱潮的核心。

科技硬體、軟體及資料中心投資，占美國企業整體投資逾三分之一，比重創歷史新高。穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）估計，今年美國實質GDP成長可能有高達三分之一歸功於AI熱潮，包括AI投資，以及股市上漲帶來的財富效應所推升的消費支出。

贊迪說：「AI是經濟成長的火車頭，如果AI出軌，整個經濟也會跟著出軌。」

川普與輝達都在冒險

不過，彭博指出，黃仁勳復職也為白宮帶來風險。美國司法部及輝達董事會正在進行的調查，一旦查出更多可疑行為、發現黃仁勳的行為危及美國國安，或證實他遭中國情報機構滲透，白宮也將受到衝擊。

目前美國共和、民主兩黨國會議員都要求了解，川普究竟根據什麼資訊向輝達提供保證。

曾任美國中央情報局（CIA）及白宮官員、現任職於喬治城大學的韋德寧（Dennis Wilder）表示：「輝達正在冒極大的風險，因為他們不知道CIA掌握了什麼樣的間諜活動證據，也不知道這些證據的分量有多重。」