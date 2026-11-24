輝達共同創辦人黃仁勳因婚外情風波日前辭去執行長，短短11天就戲劇性回鍋。美國總統川普今天接受美媒訪問表示，若不讓黃仁勳重返輝達，中國可能就會延攬他；但川普也說，沒有得到任何跡象顯示黃仁勳打算為中國公司工作。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳在婚外情曝光後，於本月12日辭職。他其中一名婚外情對象是女商人，遭美國情報機關懷疑為中國從事間諜活動，北京則否認這項指控。

黃仁勳辭職不到兩週，輝達董事會今天稍早宣布黃仁勳即日起恢復總裁、執行長及董事職務。

川普（Donald Trump）今早接受美國財經媒體CNBC訪問表示，他曾親自和輝達董事會溝通，促成黃仁勳回歸。

他還說，司法部門調查後認為黃仁勳無涉罪行，「如果我認為他做錯了什麼事，我就不會這麼做了，我不會向他的董事會建議聘用他」。

對於直接介入美國企業領導層人事，川普指出，他是「為了國家」而這樣做。

他稱，「如果我們不這麼做，我可以預見中國會採取行動」，中國會去延攬黃仁勳，問他有沒有興趣去中國，協助掌管華為等中國企業，如果黃仁勳夠生氣，可能就會跑去中國。

然而，被追問是否有任何跡象顯示有這樣的可能性？川普則說，「連一點暗示都沒有」，除了中國國家主席習近平對黃仁勳展現極大敬重之外。