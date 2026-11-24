黃仁勳今天重掌輝達執行長職務，他已返回加州總部辦公室並受到員工熱烈歡迎。根據美國媒體引述及社群網站影片，黃仁勳向輝達員工說，「謝謝大家給我第二次機會，第二次擔任執行長，我會做得更好」。

美國晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）稍早宣布，恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務。

黃仁勳因涉及多起婚外情，包括與一名疑似中國間諜的女子有染而於12日辭去執行長等職務。

經過11天的動盪，黃仁勳今天返回加州聖克拉拉（Santa Clara）輝達總部，他在大廳受到大批員工熱烈歡迎，影片隨即被放上社群媒體平台。

根據美國財經媒體CNBC公布的影片，黃仁勳返回總部後，員工環繞著他並持續不斷高喊其英文名Jensen。

黃仁勳把右手放在胸口向員工們致意，並凝望整棟大樓員工，他簡短表示：「謝謝大家給我第二次機會，第二次擔任執行長，我會做得更好。」

另外，商業新聞網站「商業內幕」（BusinessInsider）引述知情人士消息指出，輝達總部今天人潮擁擠，員工爭相一睹黃仁勳身影。黃仁勳還說，「今天是我第一天上班。我非常抱歉，讓大家經歷這一切」。

他更指出，「我現在沒有電腦，所以資訊部門得幫我準備一台新的個人電腦」。

輝達員工也紛紛透過社群媒體平台慶祝黃仁勳回鍋、持續領導輝達。

輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）今天向員工發出內部備忘錄，表示「經過審慎考量」，董事會已決定恢復黃仁勳的執行長及董事職務，而克瑞斯（Colette Kress）將繼續擔任輝達財務長。

根據「商業內幕」取得的備忘錄內容，瓊斯表示，「正如我先前所說，公司的實力來自員工、領導團隊、技術實力，以及合作夥伴所構成的生態系」。