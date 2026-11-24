輝達（Nvidia）董事會在短短六天內態度大逆轉，17日董事長瓊斯還宣布公司無意讓黃仁勳復職，甚至已聘請獵人頭公司，尋找永久替代人選。僅僅六天後，董事會就一致投票批准了他的回歸。背後主要有以下幾個關鍵原因與背景：

美國高層官員的「國安背書」

消除國安疑慮。董事會在決策過程中，聽取了美國政府高層官員提供的資訊，並據此認定讓黃仁勳復職「不會構成國家安全風險」。

董事會重拾信心。與黃仁勳一連串開會與討論後，董事會對他的坦誠度以及繼續領導公司的能力感到滿意。

美國總統川普與產業界的強力聲援

川普公開施壓與支持。在董事會做出決定前，川普便多次力挺黃仁勳，甚至在社群平台Truth Social上公開喊話，表示希望輝達重新聘用他，並稱這對公司與美國都是最佳結果。23日他接受CNBC訪問時也說，「我相信是我的介入，促成了黃仁勳復職」。

投資人與科技巨頭力挺。輝達員工、投資人及馬斯克等的科技界重量級人物，連日來紛紛發聲要求讓這位創辦人重掌兵符。

未完待續…

獨立調查仍將持續。黃仁勳先前因爆出與疑似涉及中國情報機構的華裔女商人黃樂有私人關係而請辭。目前並無證據顯示黃仁勳本人涉入情報活動，但董事會設立的獨立委員會，仍將針對「外國情報人員試圖施加影響力」一事繼續調查直至結案，而黃仁勳也承諾全力配合。

眾院外交事務委員會對黃仁勳12月1日的閉門會議計畫不變，民主黨參議員華倫23日表示，輝達和川普政府必須就黃仁勳復職一事有所解釋。

未解的關鍵疑問。輝達並未透露究竟是哪幾位美國官員提供了什麼具體資訊，才讓董事會在短短六天內徹底改變心意。