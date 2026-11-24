美國晶片巨擘輝達的董事會今天決定恢復黃仁勳的執行長職務，富豪馬斯克隨即在社群平台X發文稱「錯誤已獲糾正」，民主黨籍聯邦參議員華倫則批評這項決定「魯莽」。

路透社報導，黃仁勳復職的消息重新點燃本月以來逐漸降溫的全球人工智慧（AI）投資熱潮。今天早盤，輝達（Nvidia）股價一度飆漲33%，那斯達克指數上漲6%，標普500指數上漲4%，收復前一交易日的跌幅。

美國總統川普（Donald Trump）在自家平台「真實社群」（Truth Social）推文寫道，輝達董事會做了正確適當的決定，讓黃仁勳重返執行長職位。美國需要黃仁勳領導輝達，這不僅是為確保公司的成功與興盛，更是為了美國經濟。

川普寫道：「恭喜黃仁勳、輝達董事會、美國人民與全世界，感謝各位的關注。」

美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）先在社群平台X簡短寫道，「搞定了」，隨即在回應輝達決定讓黃仁勳復職的消息時表示，「錯誤已獲糾正」。

民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）批評恢復黃仁勳職務的決定「魯莽」，並表示輝達董事會仍有責任向國會說明，公司是否遵守美國出口管制規定。

法新社報導，華倫表示：「黃仁勳回任只會讓通過兩黨共同支持的出口管制法案、使其正式成為法律的急迫性提高，也必須確保輝達不會遊說阻止這項立法，讓我們的國家安全陷入風險。」她預計明年1月起擔任參議院銀行委員會（Senate BankingCommittee）主席。

投資界人士方面，盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，確實有很多人希望黃仁勳回鍋，政府及股東介入的程度，恐怕永遠無從得知，「但這在某種程度上告訴我們，黃仁勳的地位大到不能被開除」。

美國加州私募基金公司元老組織（PatriarchOrganization）董事長席弗（Eric Schiffer）說：「這絕對不是黃仁勳故事的最後一章。我從不認為這是黃仁勳時代的終點。他一手打造的公司與眾不同。對科技投資人而言，黃仁勳比貓王還要紅。」

義大利米蘭Lemanik資深投資組合經理斯考里（Andrea Scauri）表示：「這比肥皂劇還精彩。玩笑歸玩笑，顯而易見的是，讓黃仁勳重掌輝達大權，消除了市場先前可能存在的疑慮，亦即輝達是否會持續支持其目前提供融資的企業，無論是透過債務還是股權形式。」

波士頓安德森資本管理公司（Andersen CapitalManagement）創辦人安德森（Peter Andersen）分析，市場之所以正面反應，是因為這代表投資人相信輝達將繼續供應晶片，業務也會一如往常。

但他說：「我完全感到震驚。我認為這是董事會治理不善的典型案例。他們不可能在這麼短的時間內完成所有必要的盡職調查，就做出這項決定。」