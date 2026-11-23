美國總統川普23日接受財經媒體CNBC訪問時指稱，剛回任輝達執行長的黃仁勳沒做錯任何事。川普還指稱，他直接對輝達董事會發表談話，呼籲讓黃仁勳回歸。

川普說，「我認為，在決定讓黃仁勳回歸上，輝達董事會的行為真的很負責任」。

川普也透露，他在黃仁勳復職消息公布前，22日晚間已先與黃仁勳通過電話。川普形容黃仁勳是「很好的人」，並表示他「經歷了一段非常艱難的時期」。

川普還透露，副總統范斯也參與黃仁勳復職相關討論。當被問及曾與哪些人商談黃仁勳的去留時，川普表示：「我和很多人談過，也與副總統范斯討論過，他表現得非常好。這畢竟是一項重大決定，而輝達董事會最後決定採取我們希望的做法。」

此外，川普表示，他不擔心AI泡沫，理由是「我們的一位明星已重新回到場上」。他指的正是黃仁勳。

白宮通訊主任張振熙證實，黃仁勳復職一事，「川普總統全程參與，這是輝達董事會做出的一個明智決定。我們必須保護我們的天才」。