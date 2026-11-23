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黃仁勳回鍋 參議員華倫稱有必要速推出口管制法案
對於輝達共同創辦人黃仁勳自23日起回任執行長，民主黨籍聯邦參議員華倫隨即痛批，輝達做出此一決定很「魯莽」。
華倫說，輝達董事會仍有義務向國會交代，公司是否確實遵守美國出口管制規定。她並警告，黃仁勳重新執掌輝達，更凸顯國會有必要加快推動跨黨派出口管制立法，並釐清輝達是否曾透過遊說阻撓相關法案，以及公司是否因此讓美國國家安全面臨風險。
華倫可望在明年1月開議的美國新國會，擔任聯邦參院銀行委員會主席。
現任聯邦參院銀行委員會主席、共和黨籍參議員史考特幕僚日前證實，黃仁勳已同意出席該委員會的公開聽證會作證。日期可能是12月3日。
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