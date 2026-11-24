輝達廿三日宣布，即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事會成員職務。黃仁勳表示非常榮幸重返輝達，將承擔責任。美國總統川普隨即在社群平台發文表示，輝達董事會做出正確且恰當的決定，讓黃仁勳復職不會對國家安全構成任何風險。

黃仁勳回任的消息帶動美股主要指數早盤上演噴發行情，輝達股價開盤暴衝百分之卅二，美股主要指數中，則以費城半導體指數開盤大漲逾百分之十三幅度最大；此外，台指期夜盤盤中也衝上四萬三二四點，上漲三六六五點、漲幅百分之十，直接攻上漲停板。

輝達發表聲明說，董事會與黃仁勳進行一系列討論及會議後，一致表決通過復職案。董事會表示，經相關溝通，已對黃仁勳的坦誠態度及領導輝達能力感到滿意。

聲明表示，董事會做出決定過程中，曾徵詢美國政府高層官員的意見，並根據相關回覆認定，恢復黃仁勳職務不會構成國家安全風險。

輝達董事長瓊斯表示：「董事會認為，黃仁勳是領導輝達的最佳人選，讓他復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最大利益。我們對黃仁勳充滿信心，期待他重新帶領公司。」瓊斯也感謝財務長柯蕾絲在代理執行長期間的傑出表現。柯蕾絲將繼續擔任輝達財務長，瓊斯則留任董事長。

黃仁勳則說：「我很榮幸能重返輝達，在新一輪工業革命的起點，領導全球最具影響力的科技公司之一。我將以最大謙卑態度及更加堅定承諾，承擔這項責任。」

美政府：無證據有國家安全風險

黃仁勳表示感謝董事會的信任與審慎評估，特別感謝瓊斯領導，以及柯蕾絲和高階主管團隊在這段期間帶領公司。他也感謝全球員工、股東、產業領袖及合作夥伴的支持，並表示最感謝家人的愛與支持，期待盡快重返工作崗位。

輝達宣布黃仁勳復職後，川普立即發文表示：「輝達董事會做出一項正確且恰當的決定，讓黃仁勳回任執行長。國家需要黃仁勳在輝達的領導力，以確保該公司乃至美國經濟的成功與繁榮。美國政府沒有理由相信黃仁勳重返輝達會對國家安全構成任何風險。美國司法部長已證實，美國政府並未掌握任何證據顯示他曾從事任何違法行為。就我個人而言，我認識黃仁勳，他是位偉大的愛國者，也是國家瑰寶。」

國內業界普遍認為，黃仁勳與台積電、鴻海、廣達、緯創等台灣ＡＩ供應鏈保持緊密、深厚合作關係，黃仁勳重新回任，對台灣科技產業界有利。