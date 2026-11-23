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參議員華倫批黃仁勳復職「魯莽」 要川普政府交代
美國國會議員下周將透過一系列聽證會及正式訪談，深入調查輝達與中國的關係。輝達執行長黃仁勳、輝達法務長提特都將接受國會議員詢問。
麻州民主黨參議員華倫批評，讓黃仁勳復職是「魯莽的決定」，並強調黃仁勳、輝達高層及董事會仍有義務向國會說明，公司是否遵守美國出口管制規定。
華倫要求川普政府向國會交代，究竟有哪些美國政府高層官員提供意見，以及這些意見如何支持黃仁勳復職。
黃仁勳將在12月1日接受美國眾議院外交事務委員會、美國與中共戰略競爭特別委員會及情報委員會閉門訪談，過程將留下逐字紀錄。輝達法務長提特將在12月2日接受閉門詢問。
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