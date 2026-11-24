美國總統川普22日深夜發文再籲輝達董事會回聘黃仁勳；曾經要輝達董事會從「外部」找新執行長的美國財長貝森特改口說，「黃仁勳現在已是外部人士」，似未排除黃仁勳回鍋可能性。

沒多久，輝達（NVIDIA）宣布，董事會一致通過黃仁勳回任總裁、執行長及董事，即刻生效。

川普稍早在社群平台發文表示：「我希望輝達董事會回聘黃仁勳，這對公司而言將是最好的事，對美國也是如此。」

黃仁勳本月因婚外情下台，其中一名對象黃樂被指控與中國大陸情報機構有關。黃仁勳辭職後，川普多次幫他說話，也曾說希望看到黃仁勳在輝達獲得「第二次機會」。如今市場認為，川普是搶救黃仁勳、搶救市場的救「市」主。

貝森特22日接受CBS訪問時，主持人布瑞南詢問：「川普已公開說黃仁勳應該回任，但貝森特表示董事會應從外部聘請新執行長。川普是否瞭解他提及的國安與規管風險？」貝森特回應：「黃仁勳現在已是外部人士了。」

布瑞南再問：「你是否認為黃仁勳回任是好主意？」貝森特說：「我們必須找出責任歸屬，追查公司哪些惡意人士要為不符法規行為負責。」

貝森特還說，美國過去曾是晶片產業的領導者，但如今全球97%的高階晶片都在台灣製造，他認為這為美國帶來了戰略上的脆弱性。

貝森特說，川普正是因為看到晶片產業外移到台灣的結果，所以非常擔心同樣的事情發生在AI資料中心上，因此才決定祭出重罰、不准美國企業把資料中心蓋在海外。

川普還說，美國司法部長已證實，政府並未掌握黃仁勳曾從事任何違法行為的證據，「就我個人而言，我認識黃仁勳，他是一位偉大的愛國者與國寶。另外，輝達應繼續針對公司遵守美國出口管制的情況，進行徹底的內部調查，以確保其履行保護美國國安的法律義務與愛國職責。恭喜黃仁勳、輝達董事會、美國人民——乃至全世界！」