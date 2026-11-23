喧騰近半個月的「黃仁勳」事件，23日出現超戲劇性的發展，由輝達董事會宣布重新聘請黃仁勳擔任執行長、總裁及董事，輝達股價早盤立馬飆漲逾30%，連日重挫的美國股市也強勁反彈。整個過程凸顯出一件事實：黃仁勳的確是「大到不能開（Too big to fire）」。

輝達董事會同意黃仁勳回朝，提到的理由之一是「接到美國政府高階層的材料（input）」，基此他們相信黃仁勳回任不會有國家安全的風險。

之前迫使黃仁勳辭職的最重要原因，是美國情報部門「懷疑」黃仁勳的外遇對象黃樂與中國情報部門有所關聯；但美國情報部門究竟有多強的證據，能證明黃樂的確是一名中國間諜？到底是「確定有」，還是「莫須有」？至今仍諱莫如深，外界也無從探知實情。

從黃仁勳辭職之後，美國股市便一路下跌，單單是過去一周美股標普500指數就大跌8.6%，那斯達克指數大跌9%，費城半導體指數更重挫17%。人工智慧（AI）巨擘Anthropic周四上市，原本被認為此事將為疲軟的美股打下一劑強心針，結果股價只上漲一天，周五就告回跌，使投資人信心嚴重受創，那斯達克指數周五一天便大跌逾5%。黃仁勳對美股AI行情的影響力可見一斑。

近日來媒體報導諸多遊說團體強力呼籲黃仁勳回朝，美國總統川普也一再含蓄表態支持此事。財政部長貝森特原本一直主張輝達應該從「外部」延聘執行長，但22日他卻語出驚人，表示黃仁勳現在已經身在「外部」，見風轉舵的功力令人拍案叫絕。

黃仁勳真正「大到不能開」的原因有二。第一點相當清楚，就是輝達與黃仁勳已是二位一體，而輝達是AI晶片的首要供應者。第二，黃仁勳目前已經是AI產業的中央銀行家，輝達並對AI實驗室與新雲端業者提供貸款及融資承諾。黃仁勳去職，這些融資活動很可能生變，對AI產業的衝擊不言可喻。

另一方面，隨著AI模型功能快速提昇，「AI未世論」也不擇地皆可出，甚至形容「AI將把人類趕盡殺絕」。黃仁勳去職，可能使AI業者失去一位能夠阻止AI減速發展的有力人物。

現在黃仁勳光榮回朝，未來黃仁勳勢必將受到民主黨掌控的國會多所「關愛」，輝達的業務也可能受到更多的監視與限制。結果到底是「形勢比人強」，還是「強人造時勢」？戲正上演，不妨拭目以待。