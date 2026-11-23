美國總統川普在輝達董事會宣布離任的執行長黃仁勳將復職後貼文寫道，美國政府沒有理由相信黃仁勳重返輝達會對國安帶來風險，黃仁勳是偉大的愛國者，恭喜黃仁勳。

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，董事會一致通過，即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務。

川普（Donald Trump）在媒體平台「真實社群」（Truth Social）推文寫道，輝達董事會做了正確適當的決定，讓黃仁勳重返執行長職位。美國需要黃仁勳領導輝達，這不僅是為確保公司的成功與興盛，更是為了美國經濟。

川普指出，美國政府沒有任何理由相信黃仁勳重返輝達會對國安帶來任何風險。司法部長也已證實，美國政府沒有掌握任何證據顯示黃仁勳曾從事任何非法行為。

川普表示，黃仁勳是偉大的愛國者，也是國寶。此外，輝達應繼續對內部遵循出口管制情況進行徹底調查，確保履行法律義務與國家責任，保護美國國家安全。

川普寫道，「恭喜黃仁勳、輝達董事會、美國人民與全世界，感謝各位的關注」。