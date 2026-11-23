紐約時報報導，黃仁勳復職勢必推升輝達市值，也可能重新提振市場對AI熱潮的信心。身為人工智慧產業的領軍人物，黃仁勳長期引領科技業發展方向。輝達晶片在全球AI晶片市場占有約九成市占率，是建構及運作AI系統不可或缺的關鍵。

輝達董事會成員包括早期投資人及與黃仁勳合作數十年的商業夥伴。董事會長期以來對黃仁勳相當尊重，給予他高度自主權，對公司的監督相對有限。

報導說，外界認為，若沒有美國總統川普支持，黃仁勳不太可能如此迅速重返輝達。過去兩年，兩人逐漸成為密切盟友，合作推動限制AI監管措施，並鼓勵帶動美國經濟成長的AI熱潮。

科技分析機構MoorInsights&Strategy創辦人穆爾黑德（PatrickMoorhead）表示：「這件事與其說是為了黃仁勳，不如說是為了美國政府。」

他指出，黃仁勳復職進展如此迅速，可能是因為華爾街及科技股遭受重創，市場開始思考，「黃仁勳缺席，對美國競爭力及AI產業究竟意味著什麼？」