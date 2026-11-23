輝達（NVIDIA）出現大逆轉，該公司宣布，黃仁勳從即日起復職，重新擔任總裁、執行長暨董事會成員。其董事會在與黃仁勳進行一連串的討論與會議後，對其坦誠態度及領導輝達的能力深感滿意，因而一致投票通過讓黃仁勳復職。

輝達指出，在做出此項決定的過程中，董事會也聽取了美國政府高層的意見，並基於相關意見確信，黃仁勳的復職不會構成任何國家安全風險。

輝達董事會主席Harvey C. Jones表示，董事會相信黃仁勳是領導輝達的最佳人選，他的復職最符合公司股東、員工、合作夥伴及客戶的利益。他們對黃仁勳充滿信心，也期待在黃仁勳重新執掌公司後與其共事。同時也非常感謝Colette Kress在兼任財務長之餘，擔任臨時執行長期間的卓越貢獻。另外，Harvey Jones接下來將繼續擔任該公司董事會主席。

黃仁勳說，很榮幸能在新一波工業革命的開端重返輝達，領導這家全球最具影響力的科技公司之一。將懷著最謙卑的心與全新的使命感肩負起這項重任。他要感謝輝達董事會在此過程中的信任與審慎考量，尤其感謝Harvey Jones的領導，以及 Colette Kress與高階管理團隊在這段期間帶領公司前進。他並由衷感謝公司員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴所給予的莫大支持；最重要的是，感謝家人對他的愛與鼓勵，他已經迫不及待要重返工作崗位了。

輝達強調，如同先前所宣布的，鑑於近期有報導指出黃仁勳曾成為外國情報行動的目標，董事會已成立一個完全由獨立董事組成的委員會進行調查，該委員會並已聘請獨立法律顧問協助調查工作。其董事會同時重申，該委員會的調查將會持續進行直至得出結論。黃仁勳也對此項調查全力支持，並承諾將全力配合。