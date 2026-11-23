輝達董事會23日宣布恢復輝達共同創辦人黃仁勳的執行長職位。美國總統川普在自家社群媒體「真實社群」發文表示，輝達董事會做出正確且恰當的決定。

川普寫道：「輝達董事會做出一項正確且恰當的決定，讓黃仁勳回任執行長。國家需要黃仁勳在輝達的領導力，以確保該公司乃至美國經濟的成功與繁榮。美國政府沒有理由相信黃仁勳重返輝達會對國家安全構成任何風險。美國司法部長已證實，美國政府並未掌握任何證據顯示他曾從事任何違法行為。就我個人而言，我認識黃仁勳，他是位偉大的愛國者，也是國家瑰寶。」

川普寫道：「此外，輝達應繼續對遵守美國出口管制的情況進行徹底的內部調查，以確保其履行法律義務以及保護美國國家安全的愛國職責。恭喜黃仁勳、輝達董事會、美國人民乃至全世界！感謝各位對此事的關注。」