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川普發文恭喜！強調美國沒證據顯示黃仁勳有違法行為
美國總統川普23日在Truth Social發文恭喜黃仁勳復職，並強調美國政府沒有證據顯示黃仁勳有違法行為。
川普說：「輝達（NVIDIA）董事會讓黃仁勳重返執行長職位，是正確且適當的決定。國家需要黃仁勳在輝達的領導，這不僅是為了確保該公司的成功與繁榮，更是為了美國經濟的成功與繁榮。美國政府沒有理由認為黃仁勳回鍋輝達會對國安構成任何風險。美國司法部長已證實，美國政府並未掌握他曾從事任何違法行為的證據。就我個人而言，我認識黃仁勳，他是一位偉大的愛國者與國寶。另外，輝達應繼續針對公司遵守美國出口管制的情況進行徹底的內部調查，以確保其履行保護美國國安的法律義務與愛國職責。恭喜黃仁勳、輝達董事會、美國人民——乃至全世界！感謝各位對此事的關注。」
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