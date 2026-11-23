輝達（NVIDIA）出現大逆轉，該公司宣布，黃仁勳從即日起復職，重新擔任總裁、執行長暨董事會成員。其董事會在與黃仁勳進行一連串的討論與會議後，對其坦誠態度及領導輝達的能力深感滿意，因而一致投票通過讓黃仁勳復職。

2026-11-23 22:27