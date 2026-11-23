輝達23日宣布，即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事會成員職務。

輝達董事會在與黃仁勳進行一系列討論及會議後，一致表決通過復職案。董事會表示，經過相關溝通，已對黃仁勳的坦誠態度及領導輝達的能力感到滿意。

董事會在做出決定過程中，曾徵詢美國政府高層官員意見，並根據相關回覆認定，恢復黃仁勳職務不會構成國家安全風險。

輝達董事長瓊斯表示：「董事會認為，黃仁勳是領導輝達的最佳人選，讓他復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最大利益。我們對黃仁勳充滿信心，期待他重新帶領公司。」

瓊斯也感謝財務長柯蕾絲在代理執行長期間的傑出表現。柯蕾絲將繼續擔任輝達財務長，瓊斯則留任董事長。

黃仁勳表示：「我很榮幸能重返輝達，在新一輪工業革命的起點，領導全球最具影響力的科技公司之一。我將以最大的謙卑態度及更加堅定的承諾，承擔這項責任。」

他感謝董事會的信任與審慎評估，特別感謝瓊斯的領導，以及柯蕾絲和高階主管團隊在這段期間帶領公司。他也感謝全球員工、股東、產業領袖及合作夥伴的支持，並表示最感謝家人的愛與支持，期待盡快重返工作崗位。

輝達先前曾宣布，鑑於近期報導指出黃仁勳疑似成為外國情報機構行動的目標，董事會已成立完全由獨立董事組成的委員會展開調查，並聘請獨立法律顧問協助。

董事會重申，相關調查將持續進行，直到完成為止。黃仁勳完全支持這項調查，並承諾全力配合。

此外，輝達近期也成立國家安全與出口管制委員會，成員全由獨立董事組成，負責監督貿易法規遵循及國家安全風險。該委員會正聘請具有國家安全事務經驗的法律顧問，並將由法律顧問進一步聘請相關專業顧問。

輝達也將開始尋找新的法遵長，負責監督全公司法規遵循事務。輝達表示，公司將繼續配合政府正在進行的各項調查及詢問。