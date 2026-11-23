輝達（NVIDIA）23日宣布，董事會一致通過黃仁勳回任總裁、執行長及董事，即刻生效。公司表示，董事會經過與黃仁勳多次討論及會議後，對其坦誠態度與領導能力感到滿意，並在徵詢美國政府高層意見後，確信此次復職不構成國家安全風險。

輝達董事長Harvey Jones表示，董事會認為黃仁勳是領導輝達的合適人選，復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最佳利益。董事會對黃仁勳充滿信心，期待與他共同推進公司發展，也感謝財務長克瑞斯（Colette Kress）兼任代理執行長期間的付出。Jones將繼續擔任董事長，克瑞斯則持續擔任財務長。

黃仁勳表示，能在新一波工業革命起步之際，重返輝達並領導這家對全球深具影響力的科技公司，令他深感榮幸。他將以最謙卑的態度與重新堅定的承諾承擔責任，並感謝董事會的信任，以及Jones、克瑞斯與經營團隊在這段期間帶領公司。

他也向員工、股東、產業領袖及全球合作夥伴表達謝意，並特別感謝家人的愛與支持，直言「迫不及待要重返工作崗位」。

黃仁勳復職後，相關調查仍將持續。輝達指出，針對近期有關黃仁勳成為外國情報活動目標的報導，董事會先前已成立全數由獨立董事組成的委員會，並聘請獨立法律顧問協助調查。董事會重申，調查將持續至完成，黃仁勳全力支持並承諾配合。

輝達另已成立全數由獨立董事組成的「國家安全與出口管制委員會」，監督貿易法規遵循及國家安全風險，並正聘請具國安事務經驗的法律顧問，再由其延攬相關專家提供建議。公司也啟動新設「法遵長」職位的遴選，負責監督全公司法遵事務，向提名暨公司治理委員會報告，並將持續配合政府正在進行的調查與查詢。