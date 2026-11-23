華爾街日報披露，輝達自執行長黃仁勳請辭以來股價暴跌28%，不過黃仁勳夫婦手握逾8.7億股輝達，價值超過1090億美元，兩人已將財富分散在信託等架構，達成節稅和財富傳承。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），黃仁勳1993年與其他夥伴創立輝達（NVIDIA）時，他與妻子洛莉（Lori Huang）育有2名子女，銀行僅夠支應6個月生活開銷，如今輝達使這對夫妻躍居全球最富有的其中1對伴侶。兩人在輝達創立不久後開始進行遺產規劃。

根據監管申報文件，這筆鉅額財富分布在多個信託、有限責任公司（LLC），以及兩人共同創立的私人基金會中。

這是許多超級富豪常見的資產配置方式，旨在保有財富、節稅，同時建立可傳承好幾代的基業。

整體而言，美國證券管理委員會（SEC）的申報文件顯示，黃仁勳夫婦直接與間接持有和掌控輝達約3.6%股份，包含黃仁勳直接持有的約7000萬股，及依規定可能被視為夫妻共同持有的8億股。

其中，黃氏夫婦1995年建立的「黃仁勳與洛莉生前信託」（Jen-Hsun and Lori Huang Living Trust）持有近4億6800萬股輝達。

Evercore財富管理公司全美資產規劃師米勒認為，這很可能是一份可撤銷共同信託，家族設立這類信託以便長輩生前管理資產，待長輩逝世後確保資產順利轉移給繼承人。黃氏夫婦擔任該信託的共同受託人，通常意味他們在如何投資與動用資金方面擁有共同決策權。

SEC申報文件顯示，另有約1億3300萬股輝達由幾家有限責任公司（LLC）持有，這個生前信託正是這些公司的唯一成員。

米勒指出，設立有限責任公司可能是要保障資產不受訴訟波及，也可能是方便未來遺產稅規劃。

黃仁勳夫婦已在輝達股價飆漲前，贈與部分持股給數筆不可撤銷信託。企業創辦人通常採用這個做法，將股票未來增值的部分排除在遺產外，以節省贈與稅和遺產稅。

黃氏夫婦2012年設立一項不可撤銷信託，持有超過3100萬股輝達；這類信託受益人通常是子女，甚至包括尚未出世的後代。

兩人隨後於2016年另設一項不可撤銷剩餘信託，持有輝達約1億900萬股。

他們還設立多項授予人保留年金信託（GRAT），這是預留更多資金給子女，同時免除贈與稅和遺產稅的方式。不過這些可能已全數轉入不可撤銷剩餘信託。

洛莉迄未對黃仁勳涉婚外情發表置評。米勒說，若兩人離婚，依據兩人居住地加州的一般推定原則，兩人在婚姻期間取得、且由可撤銷信託持有的資產將由雙方均分，除非另有婚前或婚後協議，另行約定資產分配。

米勒補充說，上述2項不可撤銷信託均不計入黃氏夫妻遺產，因此除非其中一方挑戰這些信託設立時的條件，否則相關資產不列入離婚財產分割。

除了家族信託，黃氏夫妻也透過「黃仁勳與洛莉基金會」（Jen-Hsun Lori Huang Foundation）管理資產。SEC申報文件顯示，該基金會持有近5900萬股輝達，法律所有權屬於基金會。洛莉列名基金會董事長、黃仁勳擔任秘書和財務長。該基金會未列出其他高層或董事名單。

隨著輝達股價扶搖直上，基金會資產已從2017年的1260萬美元，到2024年底暴增至92億美元，依當年資產規模估算，約為全美第13大私人基金會。

黃仁勳夫婦去年宣布向舊金山歌劇院（San FranciscoOpera）提供一項多年期捐贈承諾。

美國范德比大學（Vanderbilt University）今夏宣布獲這個基金會捐贈7500萬美元，在舊金山校區設立藝術、建築與設計學院。

其他舊金山灣區（Bay Area）受贈機構包含史丹佛大學（Stanford University）和矽谷第二豐收食物銀行（Second Harvest of Silicon Valley）。黃仁勳在史丹佛大學取得碩士學位，校內有一座工程中心以他命名。