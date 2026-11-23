路透社報導，美國出口禁令讓輝達損失數十億美元銷售額後，輝達改以銷售效能較低的晶片及軟體重返中國AI市場，但前執行長黃仁勳相關醜聞，恐危及公司在中國的AI業務。

根據業界人士說法，以及路透社檢視的逾100份中國企業公告與採購紀錄，即便輝達（Nvidia）最先進人工智慧（AI）處理器仍大多受到美國出口限制，用於運行AI模型的輝達產品在中國大學、企業及研究機構間需求日益增加，應用涵蓋商業軟體、人形機器人等領域。

知情人士指出，黃仁勳突然辭職後，一些中國客戶開始取消訂單，或猶豫是否下單，恐危及輝達數十億美元營收。美國政府對輝達的審查也愈趨嚴格。

黃仁勳本月稍早在多段婚外情的報導曝光後離開輝達，其中涉及一名遭美國當局懷疑為中國從事間諜活動的女商人。

他是輝達共同創辦人兼時任執行長，也是美國總統川普的親近盟友，過去曾大力主張繼續向中國銷售晶片，更是科技業在華府最具影響力的聲音之一。

根據輝達財報，在黃仁勳陷入這場風波前，總部設於中國及香港的客戶為該公司帶來的營收年增逾兩倍，從2025年10月當季的29億7000萬美元，攀升至2026年10月25日止當季的110億5000萬美元。

儘管輝達公布中國市場營收持續成長，黃仁勳仍公開表示，美國政府限制措施已重創公司在中國的晶片業務，並導致其在中國AI晶片市場的市占率跌至零。

中國對輝達的依賴在華府引起關注，民主黨於11月3日期中選舉大勝川普所屬的共和黨，並將自明年1月起取得美國參眾兩院控制權，這項議題可能更受矚目。

美中經濟暨安全檢討委員會副主席庫肯（MichaelKuiken）指出：「經過近兩年幾乎沒有監督的時期，國會將不分黨派，針對晶片及晶片製造能力相關問題展開強力監督。」

兩名知情人士指出，由於擔心輝達顯卡RTX PRO5500可能不獲准進入中國市場，一些中國客戶已開始取消訂單。

這款顯卡是為專業電腦設計，也能用來運行AI模型。路透社無法確認取消訂單的規模，也無法確定美國或中國是否會限制出貨。

根據兩名知情人士，黃仁勳相關爭議也讓業務仰賴輝達的中國供應商、客戶及其他合作夥伴深感不安，擔心美方擴大審查範圍可能波及輝達剩餘的合法晶片銷售業務。